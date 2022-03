La respuesta de la fe

LOS HOMBRES DE OCCIDENTE vivimos en una situación en la que, ya desde niños, somos cristi anos. Hemos recibido la fe de nuestros padres, de la parroquia y de lo que hemos ido aprendiendo en la escuela o el colegio. En ese sentido tenemos algo andado, merced a lo que nos ofrecieron nuestros mayores.

Sin embargo, ahora hace falta que la respuesta que demos en nuestra vida, vaya en consonancia con la fe que profesamos.

Hoy se celebra la solemnidad de San José, guía y custodio de Jesús, y esposo de la Virgen María, madre del Hijo de Dios hecho hombre. La 1ª lectura de la Misa de mañana (tercer domingo de Cuaresma) refiere la experiencia religiosa que tuvo Moisés cuando custodiaba el rebaño de su suegro Jetró.

Vio una zarza que ardía sin consumirse, se acercó, y el Señor le habló desde ella, diciéndole que era el Dios de sus padres, y que deseaba liberar al pueblo descendiente de Jacob, que estaba siendo oprimido en Egipto. Le elegía a él, para que intentara sacarlo de allí. Al preguntarle Moisés cuál era su nombre, le respondió: “Soy el que soy”, el que vive y concede la vida. San Pablo les dice a los Corintios que el pueblo de Israel comió y bebió en el desierto de la “roca espiritual” que les seguía, y esa roca era Cristo.

Sin embargo, no todos agradaron a Dios, pues muchos se quedaron sin poder entrar en la tierra prometida.

Eso sucedió como en figura para nosotros, de modo que, quien crea estar en pie, mire bien, no caiga... San Lucas nos dice que muchos de los que murieron a manos de Pilatos o en la caída de la torre de Siloé, no eran más pecadores que los que pervivieron. Por eso se les dice a estos que se conviertan, no sea que perezcan.

Añade la parábola de la higuera: llevaba años sin dar fruto, de suerte que el labrador debía abonarla, y, en caso de seguir igual, cortarla.

Así hará el Señor con cada uno de nosotros, si no nos convertimos.