La rúa de Touro sigue sufriendo un problema crónico de convivencia

La calle de Touro, en Compostela, se encuentra actualmente en una difícil situación, tal y como explicó ayer una vecina de la zona a EL CORREO GALLEGO.

Según cuenta, tras el fallecimiento de una vecina de la zona, su hijo se instaló en su piso y, con él, empezaron a llegar a ese hogar cada vez más personas. “El propietario no es quien molesta, sino toda la gente con la que vive. No tienen educación, se pasan el día haciendo ruido y dando portazos, molestando constantemente a los vecinos”, señala una de las afectadas. “Lo de este viernes ha sido el colmo. Una señora fue a pedirles que hiciesen menos ruido, y no solo se negaron, sino que uno de ellos la agredió”, añade.

El sujeto en cuestión, afirma, “cuenta con varias denuncias a sus espaldas”, aparte de las tres que ya han puesto vecinos del barrio recientemente. “Cuando se llamó a la Policía, nos comentaron que ya le conocían y que anteriormente había dado problemas”. Sin embargo, los agentes de seguridad no han podido intervenir, hasta el momento, en este piso, pues “por el ruido no pueden meterse en su domicilio, y ellos les niegan la entrada. Además, en el caso de la agresión tampoco pueden hacer demasiado, al tratarse de lesiones leves”.

De esta forma, la preocupación se extiende y cada vez más vecinos creen que estos nuevos inquilinos mueven estupefacientes, lo cual suele traer más problemas. Cabe destacar una de las formas en las que molestan estas personas: “Muchas veces llegan de noche, posiblemente bajo los efectos de algún tipo de sustancia, y timbran en los demás pisos para que alguien les abra porque no encuentran sus llaves. Por esto, muchos vecinos dejan descolgados los telefonillos durante toda la noche, evitando que suene el timbre”, concluye la afectada.