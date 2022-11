La rúa do Pombal cerrará al tráfico su carril de subida desde esta semana

Santiago. Los trabajos de mejora del último tramo del muro de la rúa do Pombal dejarán su carril de subida cortado al tráfico desde este martes. Este bloqueo, que será efectivo desde las 9.30 horas y tendrá una duración aproximada de 30 días, será el que dé resolución a la problemática de estabilidad de su pendiente, de la cual, hace cerca de tres años, se desprendió un escombro que obligó a realizar labores para su contención y apuntalamiento. Se trata del segundo corte de larga duración que sufre la calle este año.

Así, con el arranque de los trabajos, los vehículos, incluidas las líneas del transporte urbano, se desviarán en el cruce de la rúa de Galeras por las calles de Poza de Bar y San Lourenzo cara el Campus Universitario. Asimismo, debido a este cierre, varias líneas realizarán un recorrido alternativo, también a partir del martes y por el tiempo que duren las obras. Se desviarán por Poza de Bar, avda. das Burgas, avda. da Coruña y Rosalía de Castro las líneas 4 (Romaño - As Cancelas), 9 (Casas Novas - Cidade da Cultura), C4 (Galeras - hospitais), P1 (Folgoso - San Caetano) y P7 (trayectos desde Grixoa, Peregrina y Pardaces a Porta do Camiño y San Caetano). Finalmente, se suspenderá la parada 553 - San Clemente (Alameda, en sentido a Senra) para todas esas líneas y, a mayores, la parada 113 - Xoán Carlos I (iglesia do Pilar) para la línea C4. Como alternativa, estas harán parada en la 78 - avenida da Coruña (cruce Feáns) y 112 - avenida Xoán Carlos I, sentido Senra, salvo en el caso de la línea C4, que solo realizará la parada 78. ECG