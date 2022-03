La ruta del humor en la capital gallega

Caminamos por las calles de la zona vieja de Compostela y retumba el sonido de las campanas de la Catedral, indicando que llegamos tarde. Son las 22 horas y empieza la sesión de impro en el bar Camalea, plaza de San Martiño, 4. Aceleramos el paso y llegamos a la puerta, donde nos espera un chico bastante abrigado que nos dice “llegáis a tiempo, todavía no empezó”. Hay que pagar cinco euros. Ese es el precio de la entrada para la sesión de impro de los jueves, en este local.

Después de pagar, nos da unos papelitos y un boli. Nos indica que debemos escribir una frase y luego echarla a un cubo. Entramos, el lugar está lleno hasta la bandera, pero tenemos la suerte de ver algunos taburetes libres en la barra. Nos sentamos y pocos minutos después dos actrices y un actor salen justo detrás de mí. Son Antía Vidal, Antón Coucheiro y Sandra Varela.

Aplausos, silbidos, gran bienvenida para los que hoy tienen el objetivo de hacernos reír. El trío de la impro de este jueves se presenta como The Momento Impro. El show empieza pidiendo un voluntario del público. Hoy la elegida fue una chica que se llama María, es la primera vez que va a una sesión de este tipo. Le piden a la joven que coloque en la posición que quiera a Sandra, y a partir de ahí comenzará la improvisación. Pero para que todo empiece se deben de decir las palabras mágicas, que son “En 3,2,1, impro”.

Sandra empieza a improvisar en la posición en la que María la dejó, con una campanita se congela la escena que están representando (se hace en parejas) y van cambiando el tema de la improvisación, rotando entre ellos.

Más tarde, las frases que escribimos nada más pagar en el bar las usan como hilo conductor de las historias que se inventarán. Todo lo que ocurre es improvisación al 100 % y no se pacta absolutamente nada. Sencillamente hay técnicas que se practican y Coucheiro dice que “lo único que se hace es entrenar para estar ágiles, se trabaja siempre con el sí a todo, con lo que te dicen tus compañeros, con la propuesta abierta o cerrada”, y nada más.

La sesión de impro continúa y Antón Coucheiro se fija en esta redactora para hacerla partícipe del siguiente juego. Se basa en completar (en ese momento me encontraba grabando el espectáculo) una situación no acabada.. En cualquier momento de la impro los actores dejan una frase incompleta, señalan a la persona que han elegido y esta tiene que decir una palabra tenga o no sentido. Dentro del contexto en el que se encuentren, ellos tienen que continuar con la actuación.

En esa noche, la elegida fue una servidora y otro chico que se llama casualmente Julio. En ese instante, cuando este joven dijo su nombre, todo el bar exclamó “no puede ser”, y corriendo Coucheiro me preguntó “¿lo has grabado?,¿lo has grabado?”. Las risas ya estaban aseguradas. En esta impro, debo de confesar que en una ocasión, cuando me señalaron, me costó decir la palabra para completar la frase, porque me estaba ahogando con mi propia risa y me lloraban los ojos.

Los aplausos se entremezclan con las carcajadas y en el ambiente se respira lo más parecido a estar disfrutando del aquí y el ahora.

CITA TINDER.La noche transcurre entre risas. Grupos de amigos y parejas han tomado este lugar para pasar una noche diferente, y llega el momento del juego de las parejas. ¿Qué significa esto? Los actores eligen a una pareja y deben reproducir cómo se conocieron, contando solamente con algunos datos claves. Cómo puede ser el tipo de carácter, virtudes y defectos, etc, y a partir de ahí, echar imaginación. Pero ¿qué ocurre?. La pareja elegida se encuentra en su primera cita. Se conocieron por la conocida aplicación de Tinder. Por lo tanto, es el primer contacto físico que tienen Sika y Julio, protagonistas de esta historia y. convirtiéndose en el centro de atención de los que allí estábamos.

Por si alguien tiene dudas, efectivamente Julio es el chaval que participó conmigo en la actividad anterior. Pues bien, al no poder improvisar cómo se conocieron porque estaba ocurriendo en ese preciso momento, se cambió la temática e iniciaron la improvisación sobre cómo estaría la pareja dentro de un año. Si les gustaba cómo se iba desarrollando la secuencia, la pareja tocaba la campanita y si, por el contrario, les desagradaba lo que decían, con una cuchara daban toques a un recipiente de metal y la improvisación tenía que modificar su rumbo.

Esta periodista no sabe qué pasará dentro de un año, y si finalmente los improvisadores fueron o no unos visionarios. Lo que sí puedo asegurar es que esos jóvenes tendrían una divertida historia que contar a sus hijos.

Antes de terminar el show Sandra Varela hace un parón y pide por favor a todos los allí presentes felicitar a uno de los camareros, que está de cumpleaños. Dicho y hecho, en seguida todos los presentes corearon el cumpleaños feliz.

La sesión de impro está llegando a su fin, sin embargo Antón Coucheiro recuerda que hay cinco espectáculos de esta modalidad en la ciudad. Los lunes hay show de impro a las 20 horas en el Teatro CDG y cuentan con la escenografía de La Peste (obra de teatro inspirada en la novela de Albert Camus); los martes a las 22 horas tenemos dos opciones, en Riquela, rúa do Preguntoiro, 35, donde actúa La fábrica de Impro o en EME Club, rúa de Alfredo Brañas,19, donde improvisan El camino de la impro. Los miércoles, a las 22 horas, también podemos elegir, porque hay espectáculo en Camalea, plaza de San Martiño, 4 con The Momento Impro o en EME Club con Improversados.

Comienzos. El primer sitio donde se empezaron los shows de impro en Santiago fue en el bar Camalea, y lo inició Antón Coucheiro con un grupo que él mismo formó. Todo comenzó a finales de 2011, aunque hubo una actuación anterior en la antigua sala Nasa, ese fue el pistoletazo de salida.

A lo largo de los años, Coucheiro cuenta que la asistencia a estas funciones “ha ido por oleadas”. Además, “ahora hay más espéctaculos y casi todos son alumnos míos”.

La sensación de estar subido a un escenario haciendo impro, Antón la describe como “adrenalínico” y Antía cuenta que “es adictivo, es muy divertido”. Para ella tiene un componente terapéutico porque “da herramientas para perder la vergüenza, no juzgarse a uno mismo, permitirse el fallo, soltar”, declara.