La Ruta protagoniza la exposición artística más extensa del mundo

La exposición Estrellas del Camino, producida y comisariada por Estrella Galicia, recoge 7 murales de gran formato en las últimas siete etapas del Camino Francés. Todas las obras han sido creadas por el artista urbano gallego Mon Devane, quien ha retratado a una serie de personas que habitan el entorno del Camino. Según los organizadores, son personas que hacen de la Ruta un espacio único, “ya que se han convertido en la verdadera resistencia al apostar por un modelo de vida en el que priman valores de generosidad, respeto, entrega, dedicación o compromiso”. Con esta exposición, Estrella Galicia quiere estrenar por todo lo alto este Xacobeo 2021, un año muy esperado, “ya que llevamos 11 años sin celebrarlo”. Además, con Las Estrellas del Camino se busca devolver al pueblo gallego en general, y a las personas que viven a lo largo del Camino en particular, la solidaridad y generosidad que durante siglos han transmitido y compartido con todos los peregrinos.

El recorrido de Las Estrellas del Camino consta de 140 kilómetros que discurren a lo largo de las siete últimas etapas del Camino francés. Comienza en una etapa clave, O Cebreiro-Triacastela, y sigue con las de Sarria, Portomarín, Melide, Arzúa y Pedrouzo, hasta llegar a Santiago.

LAS HISTORIAS. En Portomarín, el mural está dedicado a Xosé Luis Arqueixal, quien, tras emigrar a Canarias, apreció todo lo que había dejado atrás y creó un proyecto que plantea un medio rural sostenible desde el punto de vista ecológico, económico y social. Desde 1990, Arqueixal no ha parado de expandirse, de ampliar su catálogo de productos propios y autóctonos. El mural se puede apreciar en la Fábrica de Cerámica. En Arzúa, se homenajea al escritor y periodista Antón Pombo, quien fundó junto a Elías Valiña, párroco de O Cebreiro, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Provincia de A Coruña. Posteriormente, realizó su tesis doctoral sobre la Iglesia compostelana de finales del siglo XIX, que incluye el primer resurgir jacobeo. En Melide, se plasma el rostro de Isidro Pardo Varela, un apasionado de las abejas que extendió su afición hasta alcanzar una vida plenamente ligada a la apicultura. Creó O enredo do Abelleiro, que más tarde pasa a ser O Museo Vivente do Mel, inaugurado en 1994. Otro ejemplo es el de Maruja da Tahona, en O Pino, conocida por muchos por sus deliciosos melindres de la Casa de la Tahona. Como ella misma dice, “a los melindres, como a la vida, todo es cogerle el punto; el punto que te gusta y que cada uno lleva dentro”.

Laurie Denet, protagonista del mural de la etapa en Santiago, es una escritora canadiense, autora de nueve libros y numerosas traducciones. Conoció Galicia durante su peregrinación desde Chartres, Francia, a Compostela, en 1986. Gracias a sus retransmisiones de radio y sus artículos de prensa durante aquellos viajes fomentó el envío de donativos a Asociaciones Nacionales de Esclerosis Múltiple de 12 países. En 2010 se trasladó a vivir cerca de O Cebreiro y creó una réplica del laberinto de la Catedral de Chartres en el jardín de su casa, entrando a formar parte de la red internacional de Quiet Gardens, espacios privados abiertos a cualquier persona para la reflexión y la meditación.

Xermán Arias, en Triacastela; o Mario Mato, en Sarria, son otros de los protagonistas de los murales. Así, se han recopilado las historias de vecinos de toda la vida que han convertido sus pueblos en un lugar mejor, o que han paseado con orgullo la marca Camino de Santiago por todo el mundo.