La Semana de Cine Euroárabe tiende un puente con las culturas de Oriente

La Fundación Araguaney-Puente de Culturas presentó ayer la vigésima edición de la Semana de Cine Euroárabe AMAL 2022, que tendrá lugar entre los días 24 y 29 de octubre en el hotel Eurostars Araguaney. En su marco, el Teatro Principal acogerá la proyección de cinco cintas en las noches del martes al sábado, así como una charla inaugural y un foro abierto.

Así, la semana de cine de Amal se abrirá este año con la charla El mundo árabe para dummies, el lunes, 24 de octubre, a las 21.00 horas en el Teatro Principal (rúa Nova, 21), a cargo del cómico Pablo Meixe y el economista y militar retirado Jesús Núñez Villaverde. La entrada será gratuita y de libre acceso hasta completar el aforo del teatro, pudiendo esta solicitarse en ataquilla.com y, si no se agotan, en la taquilla del Teatro una hora antes del inicio, con un máximo de dos invitaciones por persona. Durante la charla, en clave de humor, los ponentes repasarán los acontecimientos más relevantes del mundo árabe en estas últimas dos décadas.

Durante la semana se proyectarán cinco cintas, tres películas de ficción y dos documentales, que se podrán ver en un pase único por día, también en el hotel Eurostars Araguaney y a las 21.00 horas. La primera sesión de cine será el martes 25, con el largometraje de ficción 1982. La seguirán las del miércoles 26, con el documental The Captains of Zaatari; el jueves 27, con la película Farha; el viernes 28, con el documental Mayor; y el sábado 29, con la ficción You resemble me. El coste de las entradas será de tres euros más gastos de gestión y podrán conseguirse por las mismas vías que las de la charla inaugural.

Finalmente, la Fundación Araguaney-Puente de Culturas celebrará este próximo lunes la charla-coloquio Típico, tópico y utópico: La mujer árabe contemporánea en el mismo hotel a las 20:30 horas. Los asistentes al foro podrán conocer de primera mano testimonios de mujeres árabes que viven en Galicia y en el resto de España. Las protagonistas y ponentes serán la actriz, modelo, influencer y activista Hajar Brown y la profesora de Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid y doctora en investigación de Medios de Comunicación Leila Nachawati. Ambas hablarán de su propia experiencia en un encuentro moderado por la periodista y escritora Ana Pardo de Vera.

En la presentación de la Semana intervinieron el presidente de la Fundación y director del festival, Ghaleb Jaber Martínez; el director Xeral de Cultura de la Xunta, Anxo M. Lorenzo; y la concelleira de Acción Cultural e Igualdad, Mercedes Rosón. Jaber señaló que el festival se ha ido consolidando como un referente, fidelizando espectadores de todas las edades y generando un debate “crítico y actual” sobre el mundo árabe y su aportación a la cultura universal. Apuntó también que Amal vuelve a ser, en su 20ª edición, el gran puente cultural entre Oriente y Occidente a través de documentales y películas comprometidos con lo que de verdad importa, “el respeto a la dignidad humana, algo que en esta edición visibilizamos con temáticas sobre la mujer y la infancia”.

Por su parte, Mercedes Rosón señaló cómo el cine euroárabe representa algo que va más allá de los territorios, y que llega con una variada oferta de cine que viene para “enriquecer a oferta cultural de Compostela”. Por último, Anxo Lorenzo felicitó a la Fundación por los veinte años de Amal indicando “o difícil que é manter a programación ano tras ano”, la cual ya ha alcanzado mayor dimensión con el festival circulando por diferentes zonas de Galicia.