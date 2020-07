“La situación económica es mala para todos, y esto nos daña más”

Todos aquellos que trabajan día a día en los diferentes establecimientos de Área Central conocen de cerca los contratiempos existentes. “El problema es general, las tiendas no están vendiendo, pero igual que las de la ciudad. La gente no ingresa y tenemos que trabajar muchas horas para cubrir los gastos. No vamos a volver a la situación de antes mientras no haya vacuna. Conozco a mucha gente con negocios en el Ensanche y nadie está contento”, cuenta Luis Toxo, propietario del local Toxo, uno de los históricos de Área Central, y al que le quedan unos seis meses para jubilarse. Es en ese punto en el que insisten muchos de sus compañeros de ubicación: la situación es mala para todos, no solo para Área Central.

Están descontentos con las repercusiones que todas estas cuestiones, que achacan a una mala gestión, pueden tener para ellos. “Aquí el problema no es que las tiendas no funcionen, porque las que cumplen servicios muy directos sí van bien, pero los propietarios que tienen locales vacíos exigen alquileres desorbitados”, comenta una de las trabajadores de la planta segunda del complejo. Esa es precisamente la zona en la que se nota más la transformación paulatina que ha sufrido el área comercial: locales como La Andaluza, el tradicional Centro Deportivo y el Rastrillo, y muchos otros están cerrados con el cartel de “se alquila” sobre ellos. “Es un centro comercial multipropiedad. Si el propietario quiere cobrar 3.000 euros por un local, eso hoy en día es inviable. El centro comercial es diferente y no es al uso, con las viviendas... pero no es unipropiedad y eso es un problema. No veo sentido a que desde los propios responsables no se promocione lo bueno que tenemos y tiren piedras contra nuestro propio tejado: somos un centro comercial diferente”, cuenta una propietaria. Ella, al igual que otros de sus vecinos, reitera que la situación es mala en general y que “si antes alguien compraba cinco prendas, ahora adquiere dos”. En otro de los establecimientos, de nutrición deportiva, el dependiente afirma que “hay que adaptarse a ofrecer precios de alquiler en base a la realidad, no en base a lo que era Área Central antes”.

Sobre la limpieza y la seguridad del centro comercial, algunas trabajadores reconocen que hay un problema que exige soluciones: “limpio fuera de mi local, ya no hay seguridad de día. Los propietarios no bajan los alquileres, nosotros pagamos una burrada de comunidad y no tenemos los servicios. No sé en qué se va el dinero”. Aquellos que son al mismo tiempo propietarios y trabajadores de sus locales rechazan algunas informaciones sobre las deudas con la comunidad: “yo pago religiosamente, habrá cuatro que no paguen, pero los que tenemos el local en marcha sí pagamos”.

QUIÉN DEBE ASUMIR LOS COSTES. En este aspecto hay disparidad de opiniones. Hay quienes entienden la postura del Concello, y defienden que la gestión es privada: “es como si yo pido que se encarguen de limpiar dentro de mi comunidad de vecinos, en mi propiedad”. Sin embargo, otros piensan que, igual que en otros momentos les han reconocido como calle peatonal, al mismo tiempo que pagan el IBI, el Concello podría asumir los costes de los servicios como en una calle convencional: “las posturas también varían según los intereses del momento. Esto no es un centro comercial al uso, aquí hay viviendas, lógicamente esto es una calle cubierta, el Ayuntamiento podría cubrir algunos servicios”. En lo que sí coinciden es en que se debe buscar una solución: “hubo muchos gerentes, y mientras todo fue bien nadie molestaba. Cancelas fue un batacazo gordo. Pero si dejan caer esto, a ver qué pasa, aquí vive mucha gente y esto da un servicio”, cuenta una trabajadora que lleva toda la vida en Área Central. Precisamente, sobre la llegada de Cancelas, el encargado de una de las tiendas de complementos denuncia que, en su momento, se permitiese construir un centro comercial que no consideraba necesario. “A partir de ahí nos prometieron promocionar los locales, hacer publicidad, eventos... pero no se ven los resultados o no son los esperados. No se justifica lo que pagamos en relación a lo que recibimos”. A él, su tienda le da para cubrir los gastos.

La pregunta del millón es, ¿puede funcionar Área Central? Y la respuesta común es un sí rotundo. Todos los que viven a diario la realidad del centro comercial aseguran que hay determinados locales, enfocados a servicios muy concretos, que sí salen adelante. “Las tiendas de servicios funcionan. En comparación al año pasado, la pérdida fue brutal, pero las tiendas de servicio siguen funcionando”, comentan desde un local de arreglos. “Llevamos dos años con la tienda de música, vienen muchas bandas, tenemos el conservatorio cerca... A la gente le resulta cómodo venir aquí y no tener que ir al centro”, cuentan desde Pauta Música. En este punto, las miradas se dirigen a los outlets de las grandes marcas, un modelo de negocio que también da resultados. Asimismo, la zona del supermercado y otros locales del sector de la alimentación, desde carnicerías a fruterías o panaderías, mantienen su clientela. “Hay que dar con la tecla del modelo de negocio que se necesita, algo que no haya en Cancelas y por lo que la gente no quiera desplazarse al centro”, explica una trabajadora de un establecimiento de telas, sin dejar de lado que los alquileres deberían ser más bajos para animar a nuevos comerciantes.

Otro factor es el del parquin. Varios comerciantes coinciden en que el hecho de que sea de pago no es un problema grave, pues muchos ofrecen vales a sus clientes cuando hacen compras. Y también apuntan a que hacen falta más actividades dirigidas a los niños para que haya movimiento. Así finaliza un recorrido por un centro comercial rodeado por un barrio en el que viven miles de vecinos y que tiene como pulmón un complejo singular. Un ‘área’ que, quienes la pisan todos los días, no quieren dejar morir.