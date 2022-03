“La sociedad todavía debe integrar el auténtico valor de la empatía”

Ha participado en El Camino interior tras aterrizar casi directamente desde Nueva York. Ya se ve que le atraía el proyecto...

Sí. Desde que tuve conocimiento de esta iniciativa, no dudé en participar. Me parece un proyecto magnífico por la misión tan importante que se ha impuesto de servir a la sociedad de impulso para crecer y ser feliz también en este contexto de pandemia.

Es usted la caminante elegida para un momento clave: la llegada a Santiago de Compostela. ¡Menuda responsabilidad!

[Risas]. Me ha fascinado completamente haber tenido la oportunidad de experimentar la ilusión que genera llegar a Santiago de Compostela, pisar sus calles y desembocar en la Plaza del Obradoiro. ¡Es emocionante!

¿A quién tenía en la cabeza al entrar en la Catedral de Santiago en representación de una humanidad tocada por la pandemia?

A muchas personas afrodescendientes que han tenido desafíos muy importantes con los que lidiar a lo largo de sus vidas.

¿Ha podido experimentar la magia del Camino en su etapa?

¡Sin duda! La magia del Camino de Santiago brota en el mismo momento en el que uno decide recorrerlo, por eso, cuando llega nota un verdadero efecto multiplicador.

¿Qué temas han despertado la conversación con Tobías hasta llegar a la plaza del Obradoiro?

Durante nuestra etapa hemos hablado de cuestiones muy trascendentales que surgieron con naturalidad en la conversación, sin guion. La mirada con que uno contempla la vida es la misma con la que acaba experimentándola. Tanto Miguel Ángel como yo compartimos por el Camino experiencias vitales muy transformadoras.

¿Había hecho alguna vez el Camino de Santiago?

No. No había tenido esa suerte. Era un deseo incluido en mi lista de cosas por hacer más pronto que tarde. Y, claro, hacerlo completo se ha convertido ahora en un deseo que escala posiciones en esa lista de asuntos pendientes.

¿El Camino de Santiago puede ser un buen ejercicio para quien busca su desarrollo personal?

El Camino es un viaje al interior del que siempre vamos a resurgir fortalecidos y siendo una mejor versión de nosotros mismos. Estos ejercicios nunca tienen margen de error.

Es usted una de las mujeres españolas más influyentes en el ámbito empresarial mundial. ¿Las mujeres siguen teniendo más dificultades en su camino laboral?

Todavía queda mucho camino por andar y muchas barreras que superar en la travesía laboral de las mujeres, aunque la dificultad más grande está en las barreras de la propia mente. Me considero una saltadora de vallas y admito que los primeros obstáculos que salté estaban dentro de mí. Una vez superados los miedos y las creencias limitantes, mi camino laboral no es un camino de rosas, pero se ha convertido en un continuo avance hacia delante, porque las dificultades que surgen me fortalecen. Hay algo muy fascinante que sucede en esta época que nos toca vivir: el apoyo entre mujeres y el respaldo mayoritario de los hombres es algo que debemos celebrar.

¿Qué piedras en el camino debemos quitar todavía para desestigmatizar la diversidad en la opinión pública?

Los sesgos inconscientes. Aún existen estereotipos y prejuicios contra los que podemos mejorar. La sociedad todavía debe saber integrar el auténtico valor de la empatía.

¿Cuál ha sido su experiencia en el rodaje y para qué le ha servido a usted implicarse en esta iniciativa social y solidaria que pretende ser un reset tras la pandemia?

Mi experiencia en el Camino se ha visto enriquecida por todo el equipo humano con el que he tenido el placer de compartirla. El sentido de familia del equipo de Miguel Ángel Tobías lo palparán los espectadores. He disfrutado cada minuto del rodaje del calor y la cualidad humana de todas las personas que están detrás de la serie, que han sabido enamorarme de la serie. Llevo en mi corazón cada sonrisa y cada mirada de todas las personas que han participado.

¿Cree que la potencia de El Camino interior tendría su eco hasta en Estados Unidos?

¡No lo dudo! El Camino interior es un proyecto que tiene la potencia que cualquier proyecto necesita para tener eco en Estados Unidos. Desde luego, pondré todo el esfuerzo desde mi humilde posición para que así sea.

¿Ha mejorado su marca personal esta serie? ¿Cómo?

No sé si ha mejorado mi marca personal a nivel externo, pero sí que se ha enriquecido a nivel interno, porque la marca personal no es algo separado de uno mismo: tu marca eres tú.