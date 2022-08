“La tecnología es inversión, no un peaje”

Acaba de ser publicada la edición número 21 de la revista “Joyas de Galicia”, correspondiente al verano de 2022. Este magazine, producida por la Joyería Jael, incluye en este ejemplar un artículo-entrevista de Martiño Suárez en el que nos descubre Squareet, una de las empresas de programación informática que más ha crecido en los últimos años en Galicia. Su sede se encuentra en Santiago, concretamente en la rúa de Severino Riveiro Tomé nº5, y está impulsando a la capital gallega al mundillo del desarrollo de softwares.

Jacobo Cantorna Cigarrán y Alberto Rial Barreiro son los socios que dirigen esta entidad, unos emprendedores que hablan con pasión de su oficio y de las posibilidades que la automatización y el trabajo en remoto pueden proporcionar a las compañías, independientemente de su contenido. Su buen hacer les permite ahora mismo elegir los encargos que les ilusionan, desde aplicaciones para compartir piso a “softwares” de alto nivel para constructoras y aseguradoras internacionales o utilidades de “ecommerce” como la que estrenó hace unos meses la propia Jael Joyería.

En la entrevista concedida a Joyas de Galicia, Alberto Rial señalaba que la empresa tiene cuatro años, pero “ambos llevamos como freelancers desde hace veinte, y hace una década que nos conocimos trabajando en el Colegio de Arquitectos”. Jacobo Cantono añade además “cambiar de orientación profesional en este sector depende del perfil de cada persona. Hay quién comienza a trabajar en una gran consulturo y se queda ahí toda la vida, muy tranquilo y muy feliz”. Sin embargo, su caso no es este: “Nosotros necesitamos retos. No nos vale con ver el 5% de un proyecto. Necesitamos planificar la arquitectura, todo el sistema, tener una visión global”. Y tras mucho, esfuerzo, parece que lo han conseguido. “Estamos en un punto en el que podemos escoger encargos que nos gustan y que nos retan. Es otra forma de entender los proyectos, haciendo también trabajo de consultoría porque a veces el cliente pide cosas que realmente no necesita, o no tiene claro cómo llegar a la utilidad que su empresa está buscando para ser más eficiente. Tienes que encontrar lo que necesitas, no lo último o lo más efectista”.

Como ejemplos de esos “retos” a los que les gusta enfrentarse, los propietarios de Squareet hablan del caso de una empresa estadounidense. La startup de Nueva York utilizaba software de terceros y uería hacer uno propio, utilizando tecnologías que “apenas habíamos visto, pero nos sentíamos capaces de llevarlas a cabo”. Hace un año y medio también desarrollaron el software de una empresa de construcción con muchas cosas que no habían hecho, como “un diagrama de Gantt para seguimiento de proyectos, tecnologías para nosotros novedosas y redes de servidores de Amazon”.

CLIENTELA EN EL EXTERIOR. Ambos socios admiten que “en Galicia apenas tenemos clientes”, pero aseguran que esto no supone ninguna desventaja. Alberto Rial asegura que “con las nuevas tecnologías y las videollamadas, trabajar en remoto casi no tiene diferencias con trabajar cara a cara”. Mientras, Jacobo Cantorna considera que además “tienes la ventaja de que a nivel económico te comprenden”. Esto se debería a que aquí, en muchas ocasiones, no se entiende el coste que tienen los desarrollos informáticos. “Para colocar un botón en la web, como se suele decir, hay que montar todo el sistema que reacciona a él”.

“Aquí envías presupuestos y mucha gente se echa las manos a la cabeza por el coste; sin embargo, fuera muchas veces preguntan si estamos seguros de haber hecho bien las cuentas”, asegura Cantorna, y añade: “En otras CCAA como el País Vasco la inversión en desarrollos es impresionante, y también los apoyos que tienen por parte de la Administración”.

En el caso de Galicia, el problema vendría por “tres o cuatro grandes consultoras que se reparten todos los grandes proyectos”, lo que conlleva que “los que queremos crecer no podemos hacerlo. Cada vez es más frecuente ver que el talento se marcha”. Hechos comprensibles, pues, según Rial, “es muy habitual en Galicia como en el resto de España. Cada seis meses se cambia de empresa”.

CONCIENCIACIÓN. Para dar un vuelco a la situación en Galicia, y en todo el país, desde Squareet consideran que “nos falta ver la tecnología como una inversión, y no como un peaje que hay que pagar. Hay que tener claro lo que quieres hacer. Eso lo trabajamos mucho. No todo el mundo necesita una aplicación o un ecommerce a medida. Pero es importante ver que automatizar procesos te hace más competitivo”.

Una clara muestra del crecimiento que puede conllevar una apuesta adecuada por las tecnologías es el siguiente: “Hace un tiempo hicimos un software para automatizar la entrega de partes y la asignación de trabajos para una empresa de peritaje de seguros. Eran cuatro en la oficina, tenían que picar a mano la información y no daban abasto. Ahora son mucho más eficientes... y tienen ya cincuenta peritos en toda España y siguen creciendo”.

PROYECTOS FUTUROS. Cantora y Rial están ya sumergidos en su nuevo proyecto. “Estamos a punto de lanzar una aplicación que se llamará Kuvu, que pone en contacto a la gente mayor que vive sola con otra que tiene que vivir temporalmente en una ciudad. Nos gusta ver el impacto que tiene en la gente. También vamos a lanzar en breve una aplicación que revisa todas las subastas que se publican en el BOE o la Seguridad Social, porque estar al día en este tema es muy complicado o directamente imposible. Cruzará los datos de esas bases enormes y los presentará con sencillez para que quién esté interesado pueda enterarse de todo sin entrar en varias webs difíciles de consultar.