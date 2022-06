La USC recibe al nuevo doctor en Matemáticas con mención Cum Laude

educación. La importante labor del ingeniero de caminos compostelano, Iago Isasi Freire, ha dado sus frutos y la USC suma un doctorado más. El nuevo doctor ha defendido en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago,su tesis doctoral titulada ‘Aplicación do método das series de Taylor ao estudo orbital e rotacional do satélite artificial’. La Memoria fue dirigida por los profesores José Ángel Docobo Durántez y Alberto José Abad Medina de la Universidad de Zaragoza, quien no pudo asistir al acto.

Por otro lado, el tribunal, conformado por los profesores Jesús Palacián Subiela, catedrático de la Universidad Pública de Navarra; Mercedes Arribas Jimenez, profesora titular de la Universidad de Zaragoza; y Pedro Pablo Campo Díaz, doctor-investigador de la USC, otorgaron al nuevo doctor en Matemáticas, la máxima calificación: Sobresaliente Cum Laude. ecg