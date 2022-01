La UTE Grixoa-Miramontes solicita medidas para que se mantenga el acceso de camiones a la instalación

santiago. La UTE Eyrega, gestora de la instalación Grixoa Miramontes, ha presentado una solicitud de medidas cautelares con objeto de que la autoridad judicial mantenga vigente la circulación de vehículos pesados por el vial do Garandón, por ser el único acceso a la instalación ambiental, y no aplique la limitación establecida en la Ordenanza de Circulación del Ayuntamiento de Santiago. De otro modo, se lleva a la empresa a una imposibilidad de facto para poder realizar una actividad para la que cuenta con los permisos correspondientes. La formulación de tal medida cautelar supone que no se podrá impedir el paso de los vehículos hasta que el Juzgado no se pronuncie. Desde la empresa se recuerda que hace un año que presentó la propuesta de mejora de los accesos en la intersección Camiño do Garandón, para facilitar el movimiento de vehículos pesados y no interferir con los vecinos y usuarios de la carretera DP-7804. La propuesta plantea ampliar la intersección, aumentando la superficie de la plataforma para permitir los movimientos de los camiones sin que ocupen carriles por los que no están circulando, como sucede ahora. Para poner fin a este conflicto, desde la UTE se están iniciando ya los trabajos previos para la elaboración del plan de recuperación, una vez finalice la vida útil del vertedero que se prevé a corto medio plazo. Desde UTE Eyrega, se señala que los residuos gestionados en la planta cumplen con los requisitos de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada por la Xunta de Galicia. Es necesario recordar que cualquier residuo debe estar codificado por un código LER y sólo aquellos códigos autorizados en la AAI son tratados en Grixoa, por lo que la instalación no recibe ninguna tipología heterogénea ni incontrolada. La verificación sobre el cumplimiento de los criterios de admisión la realiza una entidad independiente, acreditadas bajo la norma UNE EN ISO 17020 para acometer la toma de muestras del residuo que además son sometidas a pruebas analíticas en laboratorio. Es decir, pasan por un doble filtro que limita de manera rigurosa la tipología y volúmenes de residuo a gestionar. v.álvarez