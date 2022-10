La versión ecologista de la ruta jacobea triunfa en el mundo de los influencers

El influencer gallego, Hugo Pérez Cabaleiro, conocido por su participación en “Gran Hermano” y “La Isla de las Tentaciones”, ha realizado estos días junto a su perra Roma tres etapas del Camino Francés para unirse a la campaña Camino del Reciclaje. A través de esta iniciativa, Ecoembes, la organización sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases en España, reivindica la importancia de concienciar a los miles de peregrinos que cada año recorren esta emblemática ruta de mantenerla libre de basuraleza. Para ello, en los Ecoalbergues se les hace entrega de bolsas reutilizables hechas con botellas de plástico recicladas para que puedan recoger toda la basura que encuentren en cada etapa.

Acompañado de su perra Roma el influencer gallego ha mostrado su compromiso con el cuidado de esta emblemática ruta en un año muy especial como es el Xacobeo 22. Para ello no ha dudado en hospedarse en los ecoalbergues, sellar su Compostela del EcoPeregrino, recoger toda la basuraleza que ha encontrado a su paso y reciclarla en las papeleras habilitadas en los albergues.

“El Camino del Reciclaje ha sido una experiencia muy bonita y especial. En primer lugar, por ir acompañado de Roma, con quien comparto mis días y mil aventuras y, también, por hacer algo que me encanta mientras ayudo en la concienciación sobre el reciclado a los demás peregrinos, consiguiendo así sumar nuevos ecoperegrinos”. Añade que “esta parte, además de un éxito, ha sido una sensación muy reconfortante, ya que otros peregrinos me aplaudían y muchos se sumaban a llevar sus bolsas y recoger basuraleza. Eso de verdad que fue increíble. Era la tercera vez que hacía el Camino Francés y la sensación de llegar a Santiago siempre es emocionante, me pone la piel de gallina y los ojos vidriosos. Esta tercera vez lo hacía con otro cometido diferente, pero muy orgulloso, porque siempre en mi casa se me ha dado una educación basada en lo primordial de cuidar el medio ambiente, es una labor que no cuesta a la vez que es tan necesaria. Sin duda, un Camino muy especial que siempre recordaré”.

Por su parte, Carolina Martín, responsable del proyecto Camino del Reciclaje en Ecoembes, ha destacado que “contar con personas tan comprometidas como Hugo ensalza la labor de este proyecto y reivindica la importancia de preservar un paraje tan emblemático como es el Camino de Santiago. El valor de estas acciones sirve como ejemplo para que cada vez sean más los peregrinos que, como Hugo, colaboren año tras año en la lucha contra la basuraleza, el fomento del reciclaje también fuera del hogar y trasladen estos gestos a las generaciones venideras”.

compromiso con el reciclaje. En esta edición ya son 555 ecoalbergues los que participan en las siete comunidades (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Navarra y País Vasco) donde se desarrolla la iniciativa. Para ello, Ecoembes ayuda a los hospitaleros a que conviertan sus hospedajes en albergues sostenibles con un kit que está compuesto, entre otras cosas, de carteles didácticos, papeleras amarillas (latas, briks y envases de plástico) y azules (papel y cartón), un sello identificativo para el albergue como colaborador de la campaña, Compostelas del Ecoperegrino y bolsas reutilizables fabricadas con PET reciclado para entregar a los peregrinos y evitar así la basuraleza. En concreto, en esta edición se han repartido más de 55.000 bolsas reutilizables hechas con PET reciclado para que las repartan a todos los EcoPeregrinos que se hospeden en sus instalaciones con el objetivo de fomentar el reciclaje y la lucha contra la basuraleza en el Camino de Santiago.

Plantación de árboles autóctonos. Un año más, Camino del Reciclaje ha mantenido la Compostela del EcoPeregrino, a través de la cual premia el compromiso de los peregrinos con el reciclaje y devuelve a la naturaleza lo que nos regala. Es por ello, que por cada peregrino que suba una foto a Instagram o Twitter de su Compostela del EcoPeregrino con tres sellos (que podrán obtener en los Ecoalbergues participantes del Camino Reciclaje durante los meses de junio a octubre) con el hashtag #EcoPeregrino, se plantará un árbol autóctono en una zona determinada. Gracias al compromiso de los EcoPeregrinos se plantaron el pasado año más de 600 árboles autóctonos en el municipio de Cerdedo-Cotobade (Galicia) y 300 especies autóctonas en el municipio de El Franco (Asturias).