La viveirense Dolores Barro, de 90 años, inicia su tercera aventura en la Ruta Jacobea

CAMINO. Dolores Barro, de 90 años de edad, iniciará este sábado la que será su tercera aventura por la Ruta Jacobea. Esta maestra hará una etapa del Camino Primitivo al mes hasta conseguir su tercera compostela. “Vuelvo a hacerlo porque cada vez que he ido fue precioso, los paisajes, la gente que conoces, anécdotas...”, relata esta vecina de Viveiro. Tiene 90 años, y aunque su familia le dice que está “loca”, ella se ve con fuerzas, energía y ganas de volver a vivir esta experiencia “tan maravillosa”. Todos los días, a las doce y media de la mañana, Dolores se toma el café de media mañana en el bar Bossanova, donde ya es una más de la familia. Y es que después de escucharla hablar, sus vecinos y amigos no pueden evitar aplaudir y darle la enhorabuena por su forma de vivir la vida. Pero Barro tiene un miedo: No llegar. “Y si fracaso?”, se pregunta, aunque al tiempo se autoresponde: “Bueno llevamos coche escoba”, dice riendo. Añade que no está haciendo “nada especial” para esta caminata. “Al comienzo vas con esas ganas de conocer gente nueva y de hablar de un tema, de otro y de otro, pero a medida que vas acercándote al Obradoiro vas hablando menos con la gente y más contigo misma”, detalla. Hace más de 20 años que hizo por primera vez el Camino, y recomienda a todo el mundo a vivir esta experiencia. ECG