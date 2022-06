La WFO reconoce la labor de divulgación de la ortodoncia del Doctor Pérez Varela

El Doctor Pérez Varela recibió de la WFO (World Federation of Orthodontist), de las manos del Doctor Nikhilesh Vaid, una placa en reconocimiento a su labor de difusión de la ortodoncia. Ha sido durante el 68 Congreso de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, que el ortodoncista gallego preside. Esta edición del Congreso, celebrada en Madrid, ha sido la del reencuentro. Tras tener que celebrarse de modo virtual las anteriores ediciones debido a la pandemia, eran muchas las ganas de volver a verse, asistir presencialmente a las conferencias, saludarse y sonreírse cara a cara. Al respecto reflexiona el Doctor Pérez Varela, Presidente de la SEDO << el balance del congreso es totalmente positivo. Pudimos reunirnos alrededor de 1000 profesionales. No en vano el lema del evento ha sido “por fin todos juntos” y después de estos dos años tan complicados ha sido una gran alegría poder volver a reunirse>>. Entre los asistentes, no solo se encontraban miembros de la Sedo, sino representantes de algunas de las sociedades ortodóncicas del resto del mundo, como el Presidente de la WFO, la presidenta de la Sociedad Mexicana, la presidenta de la asociación de Costa Rica (que también es presidenta de ALADO, la asociación latino americana de ortodoncia) y representantes de la Sociedad Colombiana de ortodoncia.

<<El Congreso ha sido una nueva oportunidad para tocar algunos de los temas de más relevancia en la ortodoncia actual, como el tratamiento temprano, tratamientos multidisciplinarios y se hizo una puesta al día de las nuevas tecnologías que pueden aplicarse a la ortodoncia para mejorar la predictibilidad y mejorar el resultado de los tratamientos>> explica Juan Carlos Pérez Varela.

El Doctor Pérez Varela participó dando el discurso de inauguración como Presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, pero también pronunciando una conferencia titulada “maloclusión esquelética y 3D. La unión hace la fuerza” en la que habló de que un porcentaje elevado de los pacientes que acuden a las consultas de los ortodoncistas son adultos y adultos jóvenes. Muchos de ellos presentan maloclusiones esqueléticas en los 3 planos del espacio. Algunos de estos casos se presentaron en esta nueva charla en la que el Doctor Pérez Varela propuso a sus colegas distintas alternativas de tratamiento, todas ellas apoyándose en el uso de la tecnología 3D. <<Ha habido una afluencia masiva de casas comerciales, lo cual nos ha agradado mucho>> asegura Juan Carlos Pérez Varela respecto al apoyo del sector a las actividades de divulgación científica de la SEDO.

Pero, además, durante el congreso se aprovechó la ocasión para formalizar nuevos acuerdos que corroboran el compromiso de la Sociedad Española de Ortodoncia, que preside el Doctor Pérez Varela, con el intercambio científico. Así, se firmaron sendos convenios con la Sociedad de Ortodoncia de Arabia Saudí y también con ALADO (Asociación Latino Americana De Ortodoncia) para facilitar que los ortodoncistas de dichas sociedades se beneficien de las actividades de divulgación de las otras asociaciones y viceversa.

El Doctor Pérez Varela también forma parte del cartel de conferenciantes de la siguiente cita científica de la SEDO, el I Congreso de Alineadores y Nuevas Tecnologías Sedo Valencia, que se celebrará el 23 y 24 de septiembre.