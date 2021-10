La Xunta recepciona una parte de la reurbanización de Conxo

La Xunta recepcionó ayer una parte de las obras de humanización del Campo de Conxo, enmarcadas en el plan de puesta en valor de los accesos del Camino de Santiago, una actuación que no convenció a los vecinos del barrio, lo que obligó a la Xunta a hacer algunos ajustes. Todo esto en medio de la polémica que se ha generado también por los retrasos de las obras de la rúa Concheiros. Precisamente, la próxima semana el Concenllo mantendrá sendas reuniones con la UTE que está ejecutando los trabajos de reurbanización y también con los vecinos, de los que muchos están en pie de guerra por el retraso que sufre la obra y por las molestias que está generando tanto a los residentes como a los negocios. Raxoi pretende mantener conversaciones con las partes y con los técnicos municipales antes de tomar decisiones sobre posibles expedientes.

Por otro lado, en el marco de las obras del Enlace Orbital (conexión de la autopista AP-9 con la autovía A-54), a partir del lunes, 25 de octubre, la vía que une el lugar de A Sionlla de Arriba con Reboredo quedará cerrada al tráfico a causa de los trabajos de ampliación del paso inferior de la autopista. Se desviará la circulación por la única vía alternativa existente que une estos dos lugares, situada al norte de este punto. La duración estimada de este corte es de tres meses.

También a partir del lunes 25 se cerrará al tráfico la rúa do Pexigo de Abaixo para proceder a las obras de canalización de la fibra óptica por un período aproximado de tres semanas. Y a causa de la realización de una acometida de saneamiento por parte de la empresa Viaqua, se cerrará al tráfico la traviesa de San Pedro, que une la rúa do Medio con la de San Pedro, desde las 9.00 hasta las 12.00 horas del lunes. Durante ese tiempo los vehículos entrarán y saldrán a la rúa do Medio desde el cruce con rúa del Rosario.

El departamento de Obras que dirige javier Fernández tiene previsto poner en marcha también este lunes las obras de reasfaltado de varias calles de Santiago. Entre las que se beneficiarán de esta mejora se encuentra la rúa de Polonia, en el parque empresarial de A Costa Vella, en estos momentos plagada de socavones y con el pavimento en muy mal estado en términos generales, sobre todo por la continua circulación de vehículos pesados. La batería de actuaciones comenzará con los trabajos de regeneración del pavimento en la rúa da Granxa do Castiñeiriño.

Los operarios seguirán en las rúas Bermejo, Suarribas y, al terminar, irán a la rúa do Bidueiro. Una vez rematadas estas intervenciones organizarán el asfaltado en las rúas Campiña, Eslovenia, Polonia y rontonda del Recinto Ferial de Amio. Los trabajos consistirán en la regeneración del pavimento asfáltico, así como el saneamiento de firmes en los puntos donde sea preciso. También se llevará a cabo la limpieza y formación de cunetas en algunas de las vías. Al mismo tiempo, se incluye el pintado final de la totalidad de los puntos proyectados.