Lado, una obra de arte ‘viva’ que merece mucho la pena conocer

Cuando contempla su magnífica obra, ahora expuesta en la Casa del Cabildo, a Julio Lado, reconocido orfebre compostelano, solo le preocupa una cosa: que se pierda su oficio. “Tenemos que luchar para que no desaparezcan los gremios de artesanos. Hay que animar a los jóvenes y ofrecerles formación para que se dediquen a estas profesiones. El de la plata es un oficio fino y muy bonito, y por desgracia se está perdiendo”, lamenta. Biznieto, nieto e hijo de orfebres, su pasión por este ministerio empezó siendo solo un niño. “No era muy bueno en los estudios; a mí lo que me gustaba era estar en el taller. Con doce año ya salía a la calle con dos sortijas de plata hechas por mí”, relata, a la vez que apunta que a los 15, hace nada menos que setenta, empezó a trabajar en la joyería Lado con sus hermanos.

“Salía del taller a las seis y media de la tarde e iba a la Escuela de Artes y Oficios. Tuve la suerte de contar con muy buenos profesores, como Paco Asorey o Manuel Garabal, y allí aprendí dibujo lineal y artístico, modelado y también algo de cincelado”, explica. En aquella época, el negocio de la plata estaba en pleno apogeo en la capital gallega y los orfebres compostelanos tenían prestigio en toda España. “Entonces la gente ganaba menos, pero gastaba más. Cuando nacía un niño se regalaba una concha bautismal, y si había una boda se encargaba una bandejita de plata o un juego de café, dependiendo del presupuesto de cada uno. Santiago siempre fue una potencia en orfebrería, con unos talleres muy buenos. De aquí salían piezas para toda España hace ya 400 años”.

Aun así, Julio quiso probar suerte en el extranjero y un día decidió poner rumbo a Viena (Austria). “Allí trabajé tres años en un taller de joyería, en el que hacíamos relojes y pulseras de oro”; y después “estuve otros tres en Alemania, donde me contrataron en una editorial de libros y periódicos en el centro de Múnich”. Tras este periplo, regresó a su Compostela natal y al poco tiempo, cuando su hermano puso en marcha un negocio en Ribeira, asumió el mando de la emblemática joyería de la Rúa do Vilar. “Recuerdo que en una ocasión me visitó la reina Fabiola de Bélgica y me pidió que le hiciese un corazón de plata grande, como el de su marido. Quería poner la pieza en una iglesia. Se lo hice con forma de lámpara, y en su interior se podía encender una vela o una luz. Nunca dijo para qué iglesia iba. Eso era un secreto”, comenta Lado, al tiempo que repasa otros encargos que no olvida, como un botafumeiro que fue para un restaurante de Japón bautizado como Ruta Jacobea, o el bisturí de oro que diseñó para el doctor Ángel Jorge Echeverri.

A sus 84 años, Julio Lado sigue manejando el pequeño martillo y el minúsculo cincel con una precisión asombrosa. “Seguiría trabajando hasta los 100 años sin problema ninguno”, comenta en entre risas. De hecho, no hay un día que falte a su pequeño taller para matar el gusanillo. “Voy haciendo lo que se me ocurre. Un cáliz, por ejemplo, supone ocho horas al día durante dos meses de trabajo”, revela, al tiempo que hace alusión al encarecimiento de la materia prima. “Antes, el kilo de plata costaba 500 pesetas, hoy más de 500 euros”.

Su oficio como hobby le mantiene vivo y activo. Y cuando se dio cuenta contaba con una colección de obras de arte que le llevaron a pensar en una exposición. Nacía así, de la mano de las comisarias Chus Iglesias y María Gómez, la idea de Lado, unha saga de ourives composteláns, una espléndida muestra que recoge lo mejor de la obra de Julio Lado y que da fe de la excelencia del gremio de orfebres de Santiago. “Ahora puedo ver todo lo que he trabajado y la verdad es que estoy muy orgulloso de lo que hice”, comenta en el pequeño taller que improvisó en la Casa del Cabildo, donde está trabajando sobre el pie de un cáliz de motivos jacobeos que ha diseñado para celebrar el Año Santo.

Allí, los visitantes, muchos extranjeros, quedan impresionados al contemplar cómo el artista ejecuta su obra. Julio les recibe a todos con su sonrisa y no duda en explicar con todo detalle cada una de las piezas. Todas tienen detrás una historia y, sobre todo, mucho trabajo y talento. Chus Iglesias sostiene que “es un privilegio tener una exposición como esta junto a la plaza de Platerías, con el artista vivo, y con muchas fuerzas y ganas de dar a conocer su gran obra”. Ojalá se cumpla el deseo de Julio y pueda seguir creando arte hasta los 100 años. O incluso más.