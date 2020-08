“Esperamos que o público mova a cabeza e dea palmas”

O ciclo Feito a Man leva xa varios días enchendo o parque de Bonaval con concertos dalgunhas das bandas máis importantes do panorama galego. Esta noite está previsto que actúe, primeiro Sr Salvaje, para despois dar paso a un recital da man de Samesugas e Willy Succo Brother, un dos pratos fortes desta edición do festival. Así, Samesugas aproveitará esta oportunidade para presentar por primeira vez en directo o seu single Say Mama, unha canción con a que pretendían celebrar o seu 20 aniversario e que, por mor da pandemia, non puido ser tocado en directo ata esta noite.

Alberte, vocalista da banda, e exmembro de grupos míticos de Santiago como Dirty Barriguitas, fala da súa traxectoria, do Feito a Man e da realidade da música galega.

Este ano cumprides dúas décadas sobre os escenarios, tiñades pensado facer algo especial?

De feito xa pensaramos celebralo o ano pasado porque, aínda que a primeira vez que tocamos en directo foi no ano 2000, o certo é que o grupo formouse no 99. Ao final deixámolo para este ano e sacamos o single Say Mama con Willy Succo Brother, co que queríamos facer unha xira chula de celebración. Tiñamos varias datas marcadas pero con isto do virus foronse cancelando. De feito, este vai ser o primeiro concerto do ano.

Por que decidíchedes sacar o single con Willy Succo Brother?

César é amigo noso dende o inicio da banda. É un activista cultural, unha persoa que sempre estivo aí e co que aínda non poideramos colaborar. Agora tiñamos a oportunidade de facelo é decidimos aproveitar, queríamos que el tamén participase no que ía a ser o noso 20º aniversario.

Como afrontades este concerto despois de pasar tanto tempo sen tocar en directo?

Pois con moitísima ilusión. Xa non é a primeira vez que tocamos no Feito a Man, é un festival que nos gusta moito e no cal participamos varias veces. Creemos que o formato é moi beneficioso para a cidade e para o movemento cultural que hai en Galicia, que a xente saia á rúa a desfrutar de bandas que son máis ben underground, é algo difícil de encontrar e que leva pasando en Compostela dende hai máis de 16 anos grazas a Asociación Cidade Vella. Esta edición será un pouco diferente, pero hai que entender que teñen que adaptarse á realidade actual. En canto ao concerto, estamos bastante seguros de que vai saír ben. Polo que falamos cos organizadores as entradas estanse vendendo.

Como ides adaptar a vosa música a esta nova realidade?

Vai ser raro. Está claro que a xente non vai poder saltar e bailar, pero esperamos que polo menos movan a cabeza e dean palmas. Independentemente das limitacións que impoñen estas novas medidas, para nós este vai ser unha actuación moi especial, levamos moito tempo parados e precisamos volver a gozar da enerxía de tocar en directo. Quen teña entradas que se vaia preparado porque imos dar moita tralla, o noso obxectivo esta noite é desfrutar e facer que a xente desfrute.

Como cambiou o grupo nestes 20 anos?

Creo que cambiamos pouco. De feito seguimos case cos mesmos integrantes, ao principio tiñamos outro batería pero deixou o grupo cedo porque marchou de Santiago. Pode ser que teñamos evolucionado musicalmente, pero esta banda empezou porque queríamos facer música punk rock e creo que seguimos na mesma onda.

Sentídesvos especialmente queridos cando tocades en Santiago?

Nós nunca fomos un grupo de masas, aínda que temos un público moi fiel. Somos unha banda underground, que leva moito tempo na escena e creo que a xente da nosa cidade nos quere ben.

Como cambiou a escena musical da cidade nestes anos?

É que nós levamos moitos anos. Samesugas empezou entre o 99 e o 2000, pero xa viñamos doutros grupos anteriores e daquela época xa quedamos moi poucas bandas. É normal, se non terminas de triunfar é moi difícil manterte nisto. De todas formas, creo que agora hai moito máis de todo. Nós, que xa temos unha idade, vemos que cada vez hai máis circuítos, máis lugares nos que tocar e tamén máis grupos. Creo que Compostela evolucionou moito neste sentido e un dos responsables foron os ciclos como o Feito a Man.