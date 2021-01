Las áreas comerciales se reinventan y ‘bucean’ en nuevos nichos de mercado

La crisis económica y sanitaria está golpeando con fuerza a casi todos los sectores, y el comercio no es una excepción. En este sentido, no solo la tienda pequeña está notando el complejo momento que ha provocado el coronavirus, dado que también los centros comerciales se enfrentan a un escenario complicado. “Es evidente que la situación actual no invita a ir de compras, pero nosotros seguimos trabajando para captar la atención del público”, afirma Sara Castedo, adjunta a la gerencia de Área Central, que incide en que en su caso han apostado por la restauración y el ocio. “Nuestra idea es continuar en esta línea y reforzar nuestras fortalezas. Además, pese a la actual crisis sanitaria, y dado que somos un centro comercial abierto, todo aquel que viene a Área Central sabe que es un lugar seguro”, apunta Castedo, quien subraya que actualmente están en conversaciones con Beehive Gaming Box para su aterrizaje en la capital gallega.

“Tratamos de seguir la línea que trazamos con la apertura de Urban Plantet. En este sentido, nuestra idea es reforzar nuestra oferta de ocio”, afirma la responsable de Área Central. Beehive Gaming Box es un nuevo e innovador concepto de ocio tecnológico asociado al gaming y a los videojuegos. De momento, ya han abierto dos espacios en Madrid. Uno, en el centro Comercial Príncipe Pío de la capital; y, otro, en Parquesur (Leganés). La idea de la compañía es llegar en 2021 a entre 15 y 20 centros comerciales de todo el país. “Queremos darle una vuelta de tuerca al concepto del cibercafé tradicional”, asegura Carlos García, fundador y CEO de la compañía. Y añade: “La imagen que tenemos es la de un lugar oscuro, con ordenadores en fila, y Beehive es todo lo contrario. Somos un espacio moderno, innovador, acogedor, un punto de encuentro en el que socializar mientras disfrutas jugando”.

Cada centro, que cuenta con una inversión aproximada de 300.000 euros, está abierto de 11 de la mañana a 11 de la noche. Cada sala se puede alquilar desde cinco euros la hora. Se trata de un lugar ideal para celebrar cualquier tipo de encuentro familiar o entre amigos; muy indicado, por ejemplo, para cumpleaños. Además, “cumple con todas las medidas anti-COVID requeridas en la actualidad”, destacan en Beehive Gaming Box.

Desde Área Central subrayan que la apertura de este negocio redundaría de forma muy positiva, y se uniría a otros recientes estrenos, como Bonitos Zapatos, un innovador comercio en el que se realizan zapatos personalizados.

Mientras, en As Cancelas, la actual situación sanitaria se nota claramente en el día a día del centro, dado que la afluencia no tiene nada que ver con la que se registraba de forma habitual antes del inicio de la pandemia. En este sentido, se están produciendo cierres significativos. Hace solo unos días bajaba la verja Suits Inc, una tienda de moda masculina. Además, en el marco del plan estratégico anunciado por Inditex, Zara Home cerrará sus puertas a finales de mes, mientras que Stradivarius cambiará de local. La reorganización de espacios anunciada por la multinacional gallega también afecta a la tienda de Uterqüe de la rúa Doutor Teixeiro, que cierra hoy.

Por el contrario, en As Cancelas acaba de abrir Miniso, la marca de diseño japonés con productos de lifestyle de alta calidad y buen precio, que de esta forma inaugura su primera tienda en Galicia. Miniso se ha convertido en un fenómeno mundial tras abrir 4.300 tiendas en cerca de 90 países desde su lanzamiento en Tokio en 2013.