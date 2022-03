“Las clases no son útiles”, la respuesta de un 92% en una encuesta a los universitarios

Al hilo de la noticia publicada recientemente por este periódico con el título de Baja asistencia a varias clases de la USC por ser poco útiles, cabe destacar los resultados de una curiosa encuesta al respecto, y que puede ser de interés para aclarar la cuestión que se trataba. Antes cabe recordar cómo se encuentra el tema. Por un lado, varias organizaciones estudiantiles presentes en el Claustro Universitario, como Erguer o Urxe!, señalan que la asistencia a muchas clases, en especial en materias teóricas, es muy baja debido a la forma en que se imparten.

“Compensa preparar el temario en casa y no ir para que te lo lea otra persona”, afirmaban. Y por otro lado, la Universidad asegura que “ni existen datos oficiales que respalden estos datos, ni es lo que perciben los docentes”. Incluso añade que la asistencia “se ha visto reforzada recientemente con la implementación de novedosas herramientas online”.

Dentro de este marco y a raíz de la publicación de la noticia comentada anteriormente, la cuenta de Instagram @salseo_usc subió a sus historias una captura de esta misma información.

En ella incluyó, además, una encuesta en la que pregun-

taba a sus seguidores por

su opinión al respecto. Y el resultado fue contundente: un 92 % señaló que, por lo general, “las clases son inútiles”, frente a tan sólo un 8% que sí las considera útiles.

Según se ha informado desde la cuenta, participaron en la encuesta cuatro mil personas desde sus redes sociales, reflejando una cifra nada desdeñable de alumnos descontentos a tener en cuenta desde la institución académica, de la que forman parte cada año algo más de 25.000 alumnos.

SALSEO USC. Dado que esta encuesta no se produce a través de una institución oficial, cabe explicar por qué resulta de interés. La cuenta de Instagram @salseo_usc es una de las más conocidas por los universitarios de la ciudad, dado que lleva años publicando toda la información que rodea a la institución y se caracteriza por organizar continuamente eventos festivos. Incluso, desde hace varios cursos, pone a la venta tarjetas de cosecha propia con las que los estudiantes pueden obtener descuentos en diversos establecimientos de la ciudad. Es por ello que cuenta con más de 41.700 seguidores en la red social, la gran mayoría de los universitarios.

Dado el éxito de la cuenta entre alumnos de todas las facultades y estudios, el resultado de sus encuestas siempre refleja de buena manera las opiniones de los universitarios de la ciudad. Y en este caso, el resultado parece indicar que las denuncias de las organizaciones estudiantiles no se deben a casos aislados.

OFICIALIDAD. Es oportuno, dado que la encuesta no es oficial, recordar las posturas de la Universidad y de los representantes del alumnado al respecto.

En primer lugar, la entidad académica resalta que “no existe ningún dato o estadística oficial sobre la asistencia a las aulas”; y añade que por lo tanto “no hay fundamentos” en los que se apoyen las afirmaciones de una baja asistencia. Incluso asegura que lo que les llega de distintos centros y profesorado en general es que “la llegada de nuevos métodos online ha hecho que haya aumentado últimamente”.

Sin embargo, los representantes del alumnado utilizan la misma baza para contradecir a la Universidad. “Precisamente por no haber datos oficiales tampoco se puede contrastar que las aulas estén ni ocupadas ni llenas”, señalaban, a la par que añadían que “ante la falta de datos oficiales, debería tenerse en cuenta lo que opinan los estudiantes. Llega la opinión de un profesor para desmentir los hechos, pero no la de sus decenas de alumnos que dicen lo contrario. No tiene sentido”.

FACULTADES. En los próximos días, se irán publicando en EL CORREO GALLEGO entrevistas a los decanos de cada facultad de la USC. De esta forma, mostrarán el estado de la asistencia en sus respectivos centros.