Las encuestas ayudaron a mejorar servicios en los tres aeropuertos gallegos

Santiago. El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) ha reconocido el esfuerzo realizado por los tres aeropuertos gallegos, A Coruña, Santiago-Rosalía de Castro y Vigo, a lo largo del pasado año 2021 para continuar recabando la opinión de los pasajeros mediante las encuestas del programa Airport Service Quality (ASQ), a pesar de las dificultades adicionales que ha supuesto para ello la gestión de la pandemia.

Además de las infraestructuras aeroportuarias gallegas, The Voice of the Customer destaca la labor de escucha activa llevada a cabo en otros 30 aeropuertos de la red de Aena: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Alicante-Elche Miguel Hernández, Almería, Asturias, Bilbao, César Manrique-Lanzarote, El Hierro, Federico García Lorca Granada-Jaén, Fuerteventura, Girona-Costa Brava, Gran Canaria, Ibiza, Internacional Región de Murcia, Jerez, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, La Palma, Málaga-Costa del Sol, Melilla, Menorca, Palma de Mallorca, Pamplona, Reus, San Sebastián, Seve Ballesteros-Santander, Sevilla, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Tenerife Sur, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Dar voz a los usuarios de los aeropuertos nunca había sido tan importante como ahora. Por eso, ACI puso en marcha esta iniciativa en 2020 con el propósito de reconocer a aquellos aeropuertos que han seguido dando prioridad a los pasajeros y que han mantenido el compromiso de escucha de sus opiniones y sugerencias durante el período de pandemia de Covid-19.

En esta línea, Aena fue invitada como ponente, junto con los aeropuertos de Toronto y Munich, al Foro Mundial de ASQ para exponer las medidas tomadas y los esfuerzos realizados para retomar la realización de encuestas adaptándose a la pandemia con el uso de tabletas y el protocolo de realización de encuestas sin contacto, entre otras cuestiones.

Las encuestas ASQ se realizan directamente a los pasajeros que responden a unos cuestionarios en los que se valoran, entre otras cuestiones, las instalaciones, el servicio al cliente, la seguridad o la conciencia ambiental. v. álvarez