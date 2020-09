Las fiestas en pisos desesperan por los ruidos a los vecinos

Con los pubs y discotecas cerradas los jóvenes buscan alternativas para divertirse, porque aunque la mayoría actúan de forma responsable, siempre hay grupos que no están dispuestos a renunciar a sus momentos de ocio.

No hay más que hacer un repaso por la actualidad para comprobar que son muy pocos los lugares que se salvan de los botellones, tanto en las ciudades, como también en zonas más rurales.

En el caso de Santiago hace unas semanas un grupo de chavales, entre los que había varios menores de edad, fue sorprendido bebiendo alcohol en un túne. Sin embargo, por ahora, ésta no es la práctica más abundante en la capital gallega. El propio Gonzalo Muíños, concejal de Seguridad Ciudadana, incidió en que en “Compostela no estamos teniendo grandes problemas con el botellón, salvo pequeños grupos de jóvenes que se reúnen en parques y salen corriendo cuando aparece la Policía Local, pero estamos hablando de cuatro o cinco personas, no macrobotellones”, indicaba Muíños.

De hecho, el edil afirmaba que los tiempos en los que el Campus Vida era una marea de universitarios bebiendo alcohol junto la escalinata de la Alameda o las famosas gradas, ya quedaron en el olvido.

Sin embargo, en los partes de incidencias de la Policía Local prácticamente todos los días se reseña la visita a varios pisos por la celebración de fiestas, que están molestando a los vecinos.

Sin ir más lejos, solamente este sábado, los agentes municipales tuvieron que personarse en cinco inmuebles en los que se estaban realizando fiestas. Y es que las opciones de ocio para los jóvenes son muy pocas y la mayoría opta por reunirse con sus amigos en sus viviendas.

De hecho, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, reconoció en varias ocasiones que el comienzo del curso universitario, con el desembarco de los estudiantes, que vienen desde diferentes puntos de Galicia, incluidas las zonas con rebrotes, podría provocar un aumento de casos en la capital gallega.

Además, es más que probable que los universitarios quieran celebrar el arranque de las clases con fiestas y encuentros, algo que el Ayuntamiento ya tiene previsto. De hecho, se prestará especial atención a este tipo de reuniones, aunque Bugallo ya advirtió que la Policía Local tiene sus limitaciones, puesto que la plantilla de agentes está muy mermada en la actualidad. En este sentido, el responsable de la Asociación de Discotecas y Pubs de Santiago, Sergio Fernández, reclama la apertura total de los locales de ocio nocturno con sus horarios habituales.

Hay que recordar que en estos momentos sólo pueden utilizar sus terrazas y permanecer abiertos hasta las 01.00 horas. Una medida que desde este sector consideran insuficiente, “porque sólo un 15 por ciento de pubs o discotecas tienen terraza”.

SIN PUBS, LOS JÓVENES BUSCAN ALTERNATIVAS. Según Fernández, el hecho de que los bares de copas estén cerrados va a provocar en Compostela un rosario de fiestas en pisos y botellones en los parque de Santiago. “Cuando lleguen los estudiantes va a haber un montón de fiestas en pisos y botellones en parques, porque los jóvenes, aunque son responsables van a querer divertirse. Sería más lógico que nos dejaran abrir, porque las medidas de seguridad siempre van a ser mayores en un pub, que en un piso o un parque”, comenta Fernández.