Las piscinas abiertas en Sar se descubren en solo segundos

Ayer fue un gran día para el Multiusos al abrirse, por fin, su nueva piscina tras varios meses en los que se llevó a cabo un novedoso proyecto de cubrición motorizada. Esta temporada estival llega a Santiago con uno de los servicios más esperados por parte de los compostelanos, que, deseosos de darse un “buen chapuzón” esperaban con ansias la apertura de la nueva piscina.

La estructura cuenta con una moderna cubierta telescópica que permite cubrir y destapar la instalación en cuestión de segundos. Sin embargo, esta no es la única novedad incorporada al complejo deportivo, en cuyas mejoras cabe destacar la instalación de un baño turco y una sauna, incorporaciones que se pudieron realizar gracias a la intervención del Consorcio.

Al acto de apertura asistieron, además del alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, miembros del comité ejecutivo del Consorcio, como la gerente, Belén Hernández, y la jefa técnica Lourdes Pérez, así como representantes del Consello de Administración de Xade. También acudió la arquitecta responsable del proyecto, Idoia Camiruaga; además de otros miembros de los grupos municipales.

EL PROYECTO. El plan, que fue realizado por el Consorcio de Santiago en las instalaciones y ejecutada por Prace, Servicios y Obras S.A., por un importe total de 1.070.392 euros; fue firmado por el arquitecto Jorge Barata.

La obra a efectuar constó de una intervención a partir de una estructura de aluminio, dividida en doce módulos, y una cubierta de policarbonato especial para evitar condensaciones.

Entre sus adiciones, destaca la fachada resultante que es acristalada hasta los 2,20 metros de altura. Por otro lado, la cubierta cuenta con unas dimensiones de 61,80 por 24 metros, sobre una superficie de 1.446 metros cuadrados.

NUEVAS POSIBILIDADES. Las piscinas exteriores del Multiusos Fontes do Sar abrieron ayer con varias incorporaciones en sus instalaciones, que otorgarán nuevas oportunidades y facilidades a los usuarios, hecho que el alcalde y presidente del Consorcio destacó durante su intervención: “Hai que felicitar tanto aos técnicos como á empresa que fixo as obras que nos vai permitir unha optimización do espazo e o seu aproveitamento tanto no verán como no inverno”. La nueva instalación de la cubierta telescópica supone un gran avance dado la meteorología de la ciudad compostelana. De esta manera, se facilita el poder hacer uso de ella y disfrutarla en función del clima, permitiendo abrir o cerrar la instalación gracias a los seis motores de los que dispone. Además, la cubierta se podrá abrir entera o parcialmente y permitirá un uso más motorizado e inmediato en comparación con el globo del que se disponía en las instalaciones hasta el pasado verano, que obligaba a cerrar el establecimiento durante una semana para su instalación.

A mayores de esta adaptación, otras de las innovaciones que se llevaron a cabo con el proyecto fueron la sauna y el baño turco, consiguiendo así completar los servicios ofrecidos por el complejo deportivo.

Fueron varios los factores que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar estas incorporaciones. La eficiencia energética y la salubridad, como dos grandes puntos a favor de la reforma, fueron primordiales ya que el complejo pasará a consumir mucha menos energía. En palabras de Sánchez Bugallo, “estou convencido de que en menos de dez anos esta actuación compénsase coa redución do custe dos consumos enerxéticos”.