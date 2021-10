Las puertas de la ciudad

En el vial Antón Fraguas haciendo esquina con la denominada rotonda de Galuresa, tenemos un antiguo vestigio de un pasado arquitectónico no muy agraciado, constituido por una medianera poco respetuosa con la visión que debe ofrecer una entrada a cualquier ciudad moderna. No es una pretensión adornar la entrada, eso ya lo consiguen algunos de los nuevos edificios. Se pretende hacer de la medianera un elemento más arquitectónico, más equilibrado y respetuoso con la imagen de una ciudad patrimonio de la humanidad. Nuestra ciudad está llena de medianeras y algunas en el casco antiguo interesantes. No hay que tenerles un rechazo injustificado, son el resultado de un crecimiento urbano no siempre continuado en el tiempo y sujeto a cambios en las necesidades pero cuando distorsionan, es preciso reorientarlas.

Nosotros ofrecemos al desafío que presenta esta medianera dos propuestas en una.

La primera se enfocaría con una construcción en planta baja que resuelva la visión inmediata del ciudadano, un local para el concello, una parada de bus, una oficina de parques, etc. Un espacio cubierto y abierto o uno completamente cerrado, hay infinidad de soluciones, la mejor sería la más sencilla y económica. Y otra de gran escala buscando un velo, una piel que domine el esperpento que hay detrás, y que se erige como necesaria por la gran perspectiva del lugar. Puede ser ligera, aprovechando las posibilidades del andamiaje estructural, forrada con malla, lujosa, con elementos vivos, útil, con publicidad, etc. Hay un infinito campo para las soluciones. Las medianeras pueden servir como interesante laboratorio de ideas con el que se fomente la participación ciudadana y de los profesionales a falta de previsiones específicas de solución en los planes urbanísticos. Abierto el debate, animamos a completar estos pequeños “cuadros inacabados” que va dejando tras de sí en su crecimiento, nuestra querida Compostela.