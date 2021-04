Lei da Eutanasia a debate no Ateneo de Santiago

mesa redonda. O Ateneo ofrece mañá ás 20.00 horas unha mesa redonda titulada A Lei de Eutanasia: Claves xurídicas e sanitarias, na que participarán o profesor Fernando Vázquez-Portomeñe e Luis Masa, responsable da Unidade de Hospitalización a Domicilio (HADO) do CHUS. O pasado 18 de marzo o Congreso de Deputados aprobou definitivamente a Lei de Eutanasia. España converteuse así, xunto con territorios veciños como Bélxica e Luxemburgo, nun dos primeiros países en regular o denominado “dereito a morrer dignamente”.

Con todo, a novidade da norma e do procedemento fai que existan determinadas dúbidas arredor dela, tanto no ámbito xurídico como no sanitario. Sobre estas debaterán ambos conferenciantes. Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas é profesor de Dereito Penal e director do Instituto de Criminoloxía da Universidade de Santiago. Tamén dirixe a revista Estudios Penales y Criminológicos. Por outro lado, Luis Masa é profesor Asociado de Ciencias da Saúde da USC e xefe da sección de Medicina Interna do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Ata o ano 2019 foi responsable da Unidade de Coidados Paliativos do CHUS, dende a súa apertura en 2007, e actualmente é responsable da súa Unidade de Hospitalización a Domicilio (HADO), cargo que desempeña dende o ano 1995.

Debido ás restricións sanitarias pola pandemia da COVID-19, a esta conferencia só se poderá asistir por medio da plataforma Zoom, a páxina web do Ateneo e as súas redes sociais. sandra cuiña