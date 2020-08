Licencia de bar para a hostalaría nocturna

A Asociación Hostalaría Compostela e a Asociación de Bares, Pubs e Discotecas de Santiago manifestaron onte que non están dispostas a asumir os compromisos aos que chegaron o xoves coa Xunta os representantes do sector en Galicia na reunión mantida co vicepresidente Alfonso Rueda.

Ambas entidades están intentando chegar a un acordo co goberno local compostelán para que os locais do ocio nocturno da cidade poidan traballar con licencia de bar e abrir así os seus negocios nos horarios permitidos a estes, cumprindo coas mesmas normas de seguridade.

“Cremos que a nova normativa que impide a apertura de bares de copas, salas de festas e discotecas e obriga á redución horaria para todos os establecementos de hostalaría é unha medida mediática que non atende a criterios sanitarios. Criminaliza licencias e non actividades”, opinan os afectados.

As dúas asociacións están ademais avaliando posibles accións legais contra esta normativa que discrimina á hostalaría nocturna e que supón un dano moi grave para un sector xa moi castigado. “De seguir así, suporá a perda de centos de empregos e o peche definitivo de decenas de establecementos na nosa cidade”, apuntan.

Espazos privados. O sector advirte ademais dun serio risco, e é que sen unha alternativa de ocio nocturno é moi probable que se multipliquen as xuntanzas en espazos privados onde non hai ningún tipo de medidas de control, como si se están levando a cabo no interior dos locais de hostalaría (control de aforo, distancia de seguridade, uso da máscara...).

Hostalaría Compostela e Bares, Pubs e Discotecas de Santiago reclaman un equilibrio entre a seguridade sanitaria e a viabilidade económica do sector e fan un chamamento á responsabilidade individual e á realización de probas PCR de xeito indiscriminado como máximo garante da contención do virus.

O Concello de Santiago, a través da alcaldesa en funcións, Mercedes Rosón, xa manifestou o seu apoio a estas reivindicacións, sinalando asimesmo a posibilidade de que este tipo de negocios poidan funcionar coas mesmas normas que o resto dos locais de hostalaría, cumprindo con todas as normas en materia de seguridade sanitaria. Con todo, tamén recordaba que as competencias nesta materia corresponden directamente á Xunta de Galicia, pero lembrou o peso económico do sector, así como a cantidade de postos de traballo que xera na cidade.

Pola súa banda, CA expresou as súas críticas ao que calificou de “peche indiscriminado”. O concelleiro Jorge Duarte lembrou que non se poden comparar os establecementos composteláns coas grandes discotecas que existen noutras localidades.