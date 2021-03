Limitan el tráfico en la Costa do Veedor a los residentes en el barrio

Las obras en la rúa dos Concheiros han obligado a realizar cambios en el tráfico, no solo por las restricciones en el vial, sino porque los desvíos previstos no estaban preparados para soportar el incremento de la circulación, no solo de turismos, sino también de vehículos pesados para la realización de los trabajos de reurbanización del vial.

La Costa do Veedor, la principal alternativa a toda esta zona del barrio de San Pedro para la entrada desde la avenida de Lugo, sobre todo con las obras de reurbanización que también está llevando a cabo la Xunta en el cruce con Fontiñas, ya ha tenido que ser reparada por la aparición de socavones, además de los problemas que plantea por su trazado estrecho y sinuoso. Un problema que no solo se limita a la calzada, sino que también afecta a quienes transitan por las aceras, como denunciaron los vecinos y transmitió incluso la oposición a través de iniciativas en el pleno.

De esta forma, los departamentos de Tráfico y Obras han optado por modificar la circulación en la zona, para tratar de buscar una solución al problema, y en principio la que se ha adoptado es reservar la Costa do Veedor solo para los residentes en el barrio, para los que este vial es la única alternativa posible para llegar hacia la zona de Concheiros y San Pedro. En la tarde del martes ya se procedió a colocar las señales, y la Policía Local informó a los conductores que circulaban por la zona de este cambio.

El objetivo, explicaron, es reservar este vial para estos residentes y evitar el denominado tráfico pasante, es decir, los vehículos que atraviesan el barrio en dirección a otras zonas como la Almáciga o Bonaval, y que ahora tendrán que dar un rodeo a través de la rúa da Ameixaga y la Corredoira das Fraguas, o bien circular por fuera del barrio mientras duren los trabajos.

Al parecer se habían estudiado otras posibles alternativas, con algún cambio de sentido en las calles próximas a la rúa de San Pedro, pero los vecinos de la zona no las veían muy adecuadas, por lo que se ha optado por esta alternativa a modo de prueba para ver cómo funciona solo con residentes, y con los vehículos de reparto, que continuarán también pasando y se mantendrán las zonas de carga y descarga.

SErvicios. La reurbanización de Concheiros se está llevando a cabo por fases, comenzando por la parte más próxima a la avenida de Lugo, para terminar en la plaza de San Pedro, y antes de las actuaciones en superficie se está procediendo a la renovación de todas las redes de servicios de la zona. A continuación, se sustituirá el anterior adoquinado, en muy mal estado y lleno de parches, por un nuevo pavimento de hormigón más resistente, y se ampliará el espacio peatonal, aunque a costa de las zonas de estacionamiento.

aparcamiento. Para compensarlo, se ha acondicionado un espacio en la rúa da Altiboia, con plazas reservadas para residentes, y está previsto habilitar otro de la rúa Triacastela. El primero, que por fin está dotado de luz después de las denuncias por falta de seguridad, fue objeto de quejas por parte de los usuarios por los profundos socavones existentes en la explanada. Precisamente esta semana se han llevado a cabo ya los trabajos de reparación del pavimento, una vez que han cesado las lluvias que impedían garantizar la duración de los arreglos.

En el caso del segundo, en la propuesta de presupuestos que estos días negocia el gobierno local con la oposición, figura una partida para el acondicionamiento de la zona de Triacastela, con un importe de 364.459 euros para sacarlo a licitación en el momento en el que se aprueben las cuentas.

Las previsiones en las obras de Concheiros son que los trabajos puedan estar finalizados en torno al verano, después del atraso acumulado debido al parón por el estado de alarma, que impidió sacarlas a concurso en la pasada primavera, lo que provocó que no comenzaran hasta después del verano de 2020. Antes se espera que esté también lista la obra de mejora de la avenida de Lugo en el cruce entre Concheiros y Fontiñas, que está llevando a cabo la Consellería de Infraestruturas dentro del plan de mejora y adaptación paisajística de las entradas del Camino de Santiago en la ciudad. En principio estaba previsto que tanto la calle como el cruce se acometieran al tiempo, pero finalmente el Ayuntamiento asumió el proyecto de la calle, que para esta anualidad contará con un presupuesto de 423.612 euros.

Por el campus. La de Costa do Veedor no es la única obra que obligará a realizar modificaciones en el tráfico rodado durante los próximos días, ya que también habrá restricciones en la rúa do Pombal. En este caso, no por las obras que se están llevando a cabo en el talud con la Alameda para evitar nuevos derrumbes, sino por trabajos en las canalizaciones.

A partir de mañana viernes se cortará el carril de subida en dirección al centro, entre las diez de la mañana y la una del mediodía para proceder a la reparación de una de las arquetas de la red de abastecimiento y saneamiento que está situada en el centro de la calzada. De esta forma, los vehículos que quieran subir hacia la zona de la Alameda deberán desviarse por la rúa de Poza de Bar, San Lourenzo y Campus Vida.

Saneamiento. También en la avenida de Vilagarcía se prevén cortes de tráfico el mismo viernes, y por un motivo similar. El corte tendrá una duración mayor, entre las nueve de la mañana y las siete de la tarde, un período en el que solo podrán circular por la calle los vehículos que dispongan de plaza de garaje en la zona afectada por los trabajos. En este caso las obras consistirán en la reparación de las arquetas, y también en la limpieza de todas las redes de saneamiento que existen en esta parte de la rúa comprendida entre la plaza de Vigo y la avenida de Romero Donallo.

En este tramo de la avenida, que fue reurbanizado en el anterior mandato, también está previsto realizar otros trabajos de mejora del acabado, después de las quejas de los vecinos por el resultado. Ya se realizaron labores de pulido en el pavimento de las aceras para garantizar la consistencia, y según se anunció en el último pleno, se llevarán a cabo otras labores como el cambio de parte del mobiliario.

Mientras tanto, continúan también las labores de rebacheo y de arreglo de aceras tanto en el centro de la ciudad, especialmente en el Ensanche, como en la zona rural, donde están en marcha varios proyectos en rúa do Tambre y Laraño.