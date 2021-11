Lío a la vista en el Pazo de los Irlandeses: ‘guerra’ entre la propiedad y un hostelero

En una situación encallada y sin visos de encontrar solución alguna, así se encuentra el proyecto hostelero para el Pazo de Ramirás, también conocido como el Colegio de los Irlandeses. El desprendimiento de parte de la corona de la fachada de este emblemático inmueble, a finales del pasado mes de octubre, puso el foco sobre un edificio construido entre los siglos XVII y XVIII en el que estaba previsto la apertura de un palacio gastronómico cultural, diferenciador y exclusivo. Sin embargo, tras los acontecimientos de los últimos meses, todo apunta a que será necesaria la intervención judicial para resolver el lío que se presenta a la vista.

Desde que en 2018 se aprobase la licencia de obra y en 2020 se diese luz verde al uso como restaurante para esta histórica construcción de la Rúa Nova compostelana, desconocida para muchos, el devenir de los hechos ha llegado a un punto de no retorno, en el que el hostelero se considera la víctima de un “sinsentido”.

De este modo, apunta Ángel Sorey, el encargado de llevar a cabo este potente encargo en la capital gallega, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO, que hace unos tres meses, aproximadamente, un representante de la familia propietaria, los Harguindey, paralizaba los iniciados trabajos que comprenden la primera fase del plan, que consisten en la adecuación y restauración del impresionante patio interior con soportal, por una posible venta. Este repentino cambio de parecer de uno de los miembros del linaje de los curtidores más importantes de la ciudad en su día, señala, fue “la gota que colmó el vaso”, ya que era la tercera ocasión en la que se veía envuelto en una problemática idéntica.

“Quisiera puntualizar las declaraciones que señalaban que no había continuado con los trabajos, porque no es así. El primer interesado en llevar adelante esta obra soy yo, porque tengo mucho dinero y tiempo invertido y es un proyecto muy bonito para la ciudad, pero me encuentro con esta situación surrealista, más aún cuando hay un contrato firmado y papeles de por medio”, expresa indignado.

Además, dentro de este enredo urbanístico, destaca, se tuvo que enterar del último cierre de la propiedad por el aparejador, quien actuó por mandato de los propietarios, ya que “el representante de la familia ni me contesta los mensajes ni me da señales de vida”, remarca el hostelero, quien regenta en Pontevedra la Taberna Zentola, la Cervecería Dr. Livingston y el espectacular Café Moderno, sede de Afundanción de Abanca.

Por ello, en cuanto tuvo conocimiento del último suceso, el de la caída del pedrusco, se personó inmediatamente ante la Policía de Santiago para poner en conocimiento de las autoridades la realidad, para que estuvieran al tanto, y declarar su ausencia de responsabilidad en el incidente.

En este sentido, no llega a comprender como se ha podido llegar a este punto, cuando su voluntad, desde un primer momento, ha sido la de “continuar hacia adelante y poder terminar las obras con la mayor celeridad posible para abrir durante el Xacobeo 21-22”. Así, considera que si todo hubiese seguido su cauce, el restaurante, que ocuparía la planta baja, donde antes había una antigua zapatería, y el patio, “podría estar ya en marcha”.

En todo caso, entiende que la justicia lo avala, ya que tiene un contrato firmado y unos compromisos que no se están cumpliendo. De este modo, aunque encaraba este proyecto “muy ilusionado, por estar en un sitio precioso, con mucho potencial, mucha historia y desconocido para el gran público” y a pesar de que mantiene su esperanza e intención de “abrir cuanto antes”, no dudará en denunciar si no se desencalla la situación.

En esta misma postura se sitúa el gestor comercial de la operación, quien se encuentra molesto con la decisión tomada porque lleva cinco años trabajando para que este gran inmueble, que fue centro educativo de los Jesuitas en el siglo XVII, sede de la Cámara de Comercio y del Colegio de Doctores y Licenciados y hasta plató de la película Trece badaladas, vuelva a abrir su puertas y a lucir todo su esplendor.

“Con lo que costó comercializar el inmueble, no tiene sentido que una vez está alquilado y con licencia de obra, se pare todo”, comenta crispado. A mayores, confiesa, “se trata de un proyecto muy bonito, en el que la Administración se portó diligentemente, en el que la arquitecta preparó todo a la perfección y en el que se realizaron importantes inversiones para poder llevar a cabo la obra de restauración”.

Sin embargo, cuando todo parecía encajar y los trabajos estaban listos para comenzar, se enteró de la supuesta operación paralela que pretende encajar uno de los familiares y que detuvo cualquier acción posible en la propiedad.

Asimismo, ambos temen que estas demoras provoquen la finalización de los plazos para ejecutar las obras, lo que puede implicar en tener que volver a solicitar los permisos y la consiguiente ralentización del proceso. Con lo cual, el gestor advierte que será difícil que todo ello “no acabe en un pleito”.

Y mientras todo esto sucede, el Concello, como reflejó hace semanas la concejala de Casco Histórico y Rehabilitación, Mercedes Rosón, en conversación con este periódico, amenaza a la familia con incluir el inmueble en el registro de solares y edificios en ruinas, dado su estado de progresivo deterioro por la falta de cuidados. Si fuese así, la propiedad tendría un plazo máximo de dos años para ejecutar la demanda de apremio y, de no realizarlo, se le expropiaría, se rehabilitaría y se pondría a la venta.

Dados todos los hechos, todo apunta a que el problema con el Pazo de los Irlandeses irá para largo, lo que supone una auténtica pena para esta joya arquitectónica del casco histórico, ya que serviría, por un lado, para ponerla en valor y, por el otro, para dotar de más fuerza e interés a la Almendra compostelana, dentro del objetivo de revitalizar esta gran área de Compostela.