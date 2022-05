Listaxes de admitidos nas escolas infantís

PROGRAMA DE VERÁN. A xunta de goberno local aprobou as listaxes definitivas de alumnado admitido e excluído, así como as listas de agarda, nas Escolas Infantís Municipais de Conxo, as Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños para o curso 2022-2023. Tamén aprobou os prazos de solicitude e o procedemento de admisión do programa municipal de conciliación de verán 2022, que se desenvolverá en seis quendas entre o 23 de xuño e o 9 de setembro, nos CEIPs Quiroga Palacios e Monte dos Postes. O prazo de solicitude de inscrición establécese entre o 1 e 8 de xuño. REDAC.