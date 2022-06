Llegada triunfal tras casi 10.000 kilómetros en moto por rutas jacobeas

BIENVENIDA. Moto for Peace llegó ayer a la plaza del Obradoiro tras recorrer cerca de 8.500 km por las ciudades de las rutas del Camino a lo largo de Europa en este Año Santo Xacobeo. Tras salir desde Roma el pasado 20 de mayo y después de recorrer Italia, Slovenia, Austria, República Checa, Alemania, Bélgica, Francia, España y Portugal. Moto for Peace llegó a Santiago a las 10:30 de la mañana, donde sus integrantes fueron recibidos por todo un abanico de autoridades. Acudieron al lugar el representante de la policía municipal de Santiago, el de la Guardia civil de tráfico, el representante de la concentración de policías moteros -que se unieron a la llegada al Obradoiro con más de 170 motos-; Jordi Lima, de la Guardia Urbana de Barcelona y miembro de Moto for Peace; el comisario Jefe de la Policía autonómica de Galicia, Jorge Roibal; el director general del Xacobeo, Ildefonso de la Campa; Santiago Villanueva, director general de interior e emerxencias; Francesco Milani, Cónsul honorario de Italia en Galicia; Bernardo Lepore, presidente de Moto for Peace; Silvia Fominaya, madrina de Moto for Peace; Mehmet Ozkozak, general de la policía turca; Susana Forte, hija del exembajador de Portugal en Grecia y representante de Moto for Peace, y Juan Antón, miembro de Moto for Peace de Barcelona. Este próximo lunes, también a las 10:30 de la mañana, la agrupación será recibida por el Arzobispo de Santiago, Julián Barrio, para luego emprender su viaje al puerto de Ferrol. Allí, una vez más, se encargará de recibirlos otro comité de bienvenida, en este caso, compuesto por el presidente de la autoridad Portuaria, Fran Barea; Martina Aneiros, delegada de la Xunta en Ferrol; y el exconcejal de Servicios Sociales de la Xunta, Xosé Manuel Rey, acompañados por otras autoridades locales. ECG