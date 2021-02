Lo ‘viejo’ está más de moda que nunca en Santiago

Desde hace unos años la moda de décadas como los ochenta se ha vuelto una constante en la sociedad gallega y la ciudad picheleira no es una excepción. Actualmente, hay varios establecimientos en la localidad que se dedican a la venta de ropa denominada : “vintage”. Pero, ¿Qué es eso de la moda vintage? El término “vintage” proviene del inglés y hace referencia a prendas que tienen su origen en una era anterior. Lo más común es catalogar estas vestimentas por décadas y, entre ellas, las que más auge tienen son la década de los 80 y la de los años 90.

Para ahondar más en este tema hemos hablado con Laura, responsable de la tienda Flamingos Vintage Kilo situada en el número 1 de la Plaza de Fuenterrabía y con Felipe, dependiente de Kaméleon Vintage situada en el número 65 de la Avenida Rosalía de Castro.

-¿Cuándo y por qué decidisteis abrir una tienda de moda vintage en Santiago de Compostela?

Laura. Decidí montar la tienda en el año 2016, en ese momento vivía en Vigo y ya conocía la franquicia de Flamingos, he vivido y viajado bastante por Europa por lo que estaba muy acostumbrada al tema de las tiendas vintage como clienta. Quería montar algo relacionado con la moda y me animé con esta franquicia, así que me mudé a Santiago y monté mi propia tienda.

Felipe. La abrimos en Santiago porque era donde ya teníamos el almacén de la tienda online. Además, el proyecto de tienda online comenzó hace 2 años y medio. Primero, estábamos en Rúa do Hórreo y luego decidimos cambiar la tienda a un sitio más visible. Pero en realidad fue todo un poco por inercia.

-¿Cuáles creéis que son las características básicas de la moda vintage?

Laura. Estamos tratando con ropa que se remonta a varios años o décadas atrás , por lo que muchas prendas adquieren más valor a lo largo del tiempo ya sea porque ya no se fabrican o porque están echas con un material de alta calidad el cuál es más difícil de encontrar en la actualidad.

Felipe. Diría tres: cada pieza es casi única, compras ropa de calidad a un mejor precio y, dentro de lo que cabe, es más ecológica y sostenible. Aunque se sigue gastando combustible en transportarla de un lugar a otro.

-¿Cuándo situarías el comienzo del auge de este tipo de moda?

Laura. Si hablamos de España yo creo que cuando comenzó la crisis, ya que en otros países están más acostumbrados a este tipo de compra y tienen más conciencia de reciclarla. Pero cada vez hay más público que busca ropa vintage, aunque aún hay gente que es reacia a la compra de segunda mano.

Felipe. Es difícil situarlo. Sé que hay tiendas online que empezaron sobre 2017, pero hay otras muchas físicas que ya llevaban mucho más tiempo.

-¿Qué creéis que os diferencia del resto de tiendas de ropa?

Laura. Lo que decimos siempre a nuestros clientes es que en este tipo de tiendas van a encontrar prendas exclusivas, ya que es muy raro que vengan dos prendas iguales , y eso hace que puedas vestirte con más personalidad y no encontrar a varias personas por la calle con la misma ropa. También remarcamos mucho la calidad de las prendas ya qué si un pantalón Levis, por ejemplo , tiene 20 años , es de segunda mano y está como nuevo, eso te da a entender que te va a durar toda la vida.

Felipe. La principal diferencia con otras tiendas de ropa es que nuestras prendas están usadas. Pero si es una diferencia por la que venir a Kaméleon y no a otra, es que puedes encontrar muchos más estilos de ropa y de calidad a un precio más barato. Además, como dije antes, puedes encontrar piezas únicas. Por ejemplo, el otro día una señora se fue muy contenta al encontrar unos polos de Lacoste para su marido que hacía mucho que no encontraba nada así.

-¿Cuántos clientes soléis tener al día?

Laura. Al tratarse de una ciudad donde hay turismo de forma continua y que la mayoría de la población son estudiantes, tenemos una gran afluencia , y también hacemos ventas online.

Felipe. Los clientes si te digo la verdad, no tengo ni idea. Sé que antes teníamos bastantes y ahora muchos menos.

-¿Os ha afectado la pandemia a las ventas?

Laura. Sí, la verdad que bastante. Entendemos que como en todos los negocios, ya que las restricciones son muy duras y Santiago ahora mismo parece una ciudad fantasma, por lo que intentamos reforzar las ventas online, y seguimos luchando día a día.

Felipe. En la primera ola, se notó porque tuvimos que cerrar y también se notó en el negocio online. Pero en esta tercera ola coincidió que los universitarios se quedaron en casa, tuvimos que cerrar un poco más y como la gente no puede salir de fiesta ni a tomar algo pues no compran ropa.

-A largo plazo, ¿Cuánto creéis que va a durar este fenómeno vintage?

Laura. Creemos que va para largo, ya que como dije antes, cada vez hay más gente que compra vintage y toma más conciencia de reciclar la ropa. Aunque aún queda un largo camino, ahora estamos en una situación complicada, por lo que pedimos apoyo para el comercio local y así poder seguir con este proyecto durante muchos años más.

Felipe. Aquí sí que no te puedo responder nada, porque siéndote sincero no tengo ni idea.