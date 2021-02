Localizan al conductor que atropelló a una mujer y se dio a la fuga

Santiago. El equipo de Atestados de la Policía local localizó este miércoles al conductor de un vehículo que atropellara a una mujer el pasado jueves y que se diera a la fuga. “Grazas ao labor de investigación realizado polos axentes, o autor puido ser localizado”, indicaron ayer desde el Concello. Los hechos tuvieron lugar el 18 de febrero en el carril de servicio de bajada de la avenida do Cruceiro do Coruña y el atropello se produjo cuando “a muller agardaba o autobús”. El autor de los hechos abandonó el lugar, “deixando a señora tirada na beirarrúa, soa e con diversas feridas”.

“A investigación complicouse pola falta de testemuñas, e grazas ás cámaras de videovixilancia da zona púidose chegar a identificar ao autor dos feitos, a pesar de que o momento do atropelo non foi captado polas mesmas. A Policía local quere dar as grazas aos propietarios destas cámaras, que contribuíron de maneira decisiva a dar co condutor implicado nos feitos”, indicaron dese Raxoi. redacción