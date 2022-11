Lois Patiño, segundo galardonado por el Festival Cineuropa tras Ana Belén

Tras la inauguración del viernes, ayer la 36º edición del Festival Cineuropa vivió su primera gran jornada, con nueve eventos repartidos en tres escenarios distintos.

El Teatro Principal, Multicines Compostela y el Salón Teatro acogieron la proyección de las siguientes películas: Gentlemen prefer blondes (Howard Hawks, 1993), Singin in the rain (Stanley Donen / Gene Kelly, 1952), 8 femmes (Francois Ozon, 2022), Delo (Aleksey German Jr., 2021), y El caso Padilla (Pavel Giroud, 2002), además del Programa 1: Panorama Audiovisual Galego + Presentación y Coloquio.

Sin embargo, el evento más llamativo del día fue la entrega del Premio Cineuropa a la actriz madrileña Ana Belén, que tuvo lugar en el Teatro Principal.

MÉRITOS. Con docenas de discos, obras teatrales y películas a sus espaldas, Ana Belén (Madrid, 1951) es una de las personas que marcó la vida cultural y política en España en las últimas décadas, compatibilizando desde el comienzo de su carrera profesional la música, el teatro, la televisión y el cine. Su larga trayectoria es un recorrido por la historia reciente de estas disciplinas, repleta de hitos que la convirtieron en un referente para varias generaciones.

Fue nombrada Caballero de la Orden de las Artes y Letras francesas en 1986, Medalla de Oro de la Academia en 1995 y Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes en 2007. Ana Belén optó cinco veces a los Goya, cuatro a la mejor actriz protagonista y una cómo directora novel. En 2017 recibió, por fin, el Goya de honor. Otros premios en su haber son tres Ondas, seis Fotogramas de Plata, un TP de Oro, la Medalla de Honor del Círculo de Escritores Cinematográficos y un Grammy latino a la excelencia musical.

Ana Belén recogió ayer su Premio Cineuropa en una ceremonia a la que asistieron Mercedes Rosón, concejala de Acción Cultural, José Luis Losa, director del certamen, y otros miembros de la corporación municipal.

JoséLuis Losa, por su parte, señaló: “Sen dúbida, os rexistros de Ana Belén eran idóneos para as partituras esquinadas do desexo do universo de Vicente Aranda. En La pasión turca –grande éxito— o que funcionaba mellor, por riba do traballo de encarga, era precisamente a súa interpretación. E en Libertarias habita unha desas tan escasas reivindicacións da muller na nosa guerra. A película que enmarca o noso tributo a Ana Belén é un exercicio de alta comedia –esa corda tan poucas veces afinada no noso cinema–, talvez un inspirado intento de elo perdido coas comedias do gran Edgard Neville”.

PROGRAMACIÓN DEL DÍA. Cineuropa se prolongará hasta el próximo 20 de noviembre con múltiples actividades todos los días, incluso los domingos. En esta jornada serán cuatro los escenarios del festival, sumando a los tres de ayer el Auditorio de Galicia.

El Teatro Principal vivirá de nuevo una entrega de premios, en este caso, a Lois Patiño a las 20.00h, proyectando en el mismo acto dos de sus obras: Montaña en sombra (2012) y El sembrador de estrellas (2022). En el mismo lugar empezará la jornada, a las 12.00h con una actuación musical de la Banda Municipal de Música de Santiago, en una sesión titulada Cineuropa: do mudo ao sonoro. Además, a las 18.00h y 21.00h se podrán ver The quiet girl (Colm Bairéad, 2022) y R.M.N. (Cristian Mungiu, 2022) respectivamente.

En el Salón Teatro se podrá disfrutar de nuevo de tres filmes: a las 18.00h, de El sostre gloc (Isabel Coixet, 2022), a las 19.45h, y de nuevo tras ser la primera obra proyectada en el festival el viernes, Un beau matin (Mia Hansen Love, 2022) y a las 22.00h de Sublime (Mariano Biasin, 2022). Por otro lado, Multicines Compostela también se mantiene con 3 filmes programados para hoy: Funny Face (Stanley Donen, 1957) a las 17.00h, New York, New York (Martin Scorsesse, 1977) a las 19.00h y French Cancan (Jean Renoir, 1955) a las 22.00h.

Y por último está el Auditorio de Galicia, que se suma a los escenarios de ayer con dos proyecciones: primero, a las 17.30h, será el turno de The manchurian candidate (John Frankenheimer, 1962), al que le seguirá finalmente Band à part (Jean-Luc Godard, 1964), a las 20.00h.