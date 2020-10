Lorca volve admirar a Rosalía de Castro desde Santa Susana

O poeta e dramaturgo Federico García Lorca xa ten a súa escultura na Alameda, no paseo da Ferradura, baixando a escaleira de Santa Susana, co mono azul que utilizaba nas xiras coa compañía da Barraca, e mirando cara a estatua de Rosalía de Castro, a súa admirada poetisa. Inaugurouna onte o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, no Día de García Lorca en Galicia, acompañado da concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón; o autor da figura escultórica, Álvaro de la Vega; e o editor Henrique Alvarellos, un experto na vida e obra do escritor granadino.

Sánchez Bugallo sinalou que hoxe a figura de Lorca únese a todas as personalidades que teñen a súa estatua na Alameda, algo no que tamén incidiu Henrique Alvarellos. Segundo explicou o alcalde, “a unha escultura é practicamente unha reprodución da foto de García Lorca baixando as escaleiras da Praza da Quintana.”

Esa foto foi o punto de partida para a estatua, unha idea coa que o autor, Álvaro de la Vega traballou desde un principio “como se fora miña”. “Sentinme moi cómodo”, engadiu, facendo “este traballo”, que cualificou de “engatusante”. Henrique Alvarellos destacou que, “despois de tantos anos”, Lorca “segue interpelándonos e hai administracións sensibles capaces, en poucos meses, de convertir unha idea en realidade”.

“Realmente”, continuou, “estamos facendo un pouco esa homenaxe que García Lorca quería terlle feito a Rosalía de Castro, e por iso están tan preto os dous”. Lorca, engadiu, “cando saíu por última vez de Santiago quería que se lle organizase unha homenaxe popular a Rosalía de Castro. Non se puido facer, pero hoxe, dalgunha maneira, estámolo achegando a ela”.

Preto da escultura de Lorca plantouse un camelio branco, en recordo desa homenaxe que nunca se chegou a realizar, e tamén en lembranza dun dos Seis poemas galegos, o de Chove en Santiago. O primeiro contacto que tivo Lorca con Galicia e con Santiago foi un 25 de outubro de 1916. Baixou ás once da noite do tren, na estación de Cornes. Viña nunha viaxe de estudos e pasou cinco días na nosa comunidade, tres deles en Compostela. O seu primeiro libro Impresiones y paisajes, recorda a súa estancia en Santiago e a pegada de Rosalía de Castro.

Volvería a Compostela tres veces máis, todas en 1932. Dúas seguidas, no mes de maio, e unha última a finais de agosto, coa compañía La Barraca, e ese mono azul co que se retratou baixando as escaleiras da Praza da Quintana e que agora se reproduce na escultura de Álvaro de la Vega.

Foi tamén un 25 de outubro, na estrea de Bodas de sangre en Bos Aires, cando Lorca se dirixiu aos galegos alí presentes coa frase: “A los gallegos, que llegan sonando ese cuerno de blando metal que es su idioma”. Por iso, o 25 de outubro de 2018, desde Alvarellos Editora puxeron en marcha o Día de García Lorca en Galicia, que este ano celebra a súa terceira edición. E fixérono para lembrar, nos centros docentes, nos fogares, nos clubes de lectura, ou dende as institucións ao escritor andaluz que se definiu como “poeta gallego”.