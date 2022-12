Los abonos ‘fieles’ del Son do Camiño volaron en una hora

La cuarta edición de O Son Do Camiño volverá a ser un éxito, o al menos todo parece indicarlo tras lo vivido en el mediodía de ayer. Como novedad para esta nueva cita, los organizadores decidieron sacar las primeras entradas sin los artistas, una práctica habitual en otros festivales de gran calado. Con el propósito de llegar a los más fieles, podría esperarse que hubiese menos interesados en hacerse con los abonos, pero nada más lejos de la realidad: en una hora habían volado los 30.000 tiques que se habilitaron para esta ocasión.

L primera tanda, como se había indicado, salió a 69 euros (más gastos de envío) y a medida que se fueron agotando salieron nuevas tandas, cada una por 10 euros más, hasta alcanzar los 119. Además, estaban disponibles las entradas VIP (para la zona “Ultreia”), a partir de 199 euros.

De este modo, más del setenta por ciento del aforo está asegurado para las tres jornadas del certamen celebrado en el Monte do Gozo, cuando todavía falta más de medio año para su celebración. Además, cabe recordar que las restantes entradas (hasta un límite de 42.000 por día) se pondrán a la venta durante los próximos meses, una vez se vayan publicando los artistas que harán vibrar al público presente en la capital gallega.

Estos 12.000 accesos por día se dividirán, por un lado, en una nueva dosis de abonos para tres días, mientras que las restantes se habilitarán para cada día en concreto (jueves, viernes y sábado). Así, los más precavidos tendrán su plaza asegurada durante las tres jornadas festivas (15, 16 y 17 de junio), participando del evento musical de pago más grande de toda Galicia y uno de los más importantes de todo el país. Por lo tanto, en apenas 48 horas (desde que se anunciaron las fechas hasta que se vendieron los abonos), los fieles del certamen, un público cada vez más internacional, demostró su pasión por esta cita, que convertirá, de nuevo, a Compostela en epicentro europeo de la música en directo en 2023.

Visto el gran seguimiento alcanzado con esta nueva fórmula, los responsables han manifestado “su agradecimiento a todo el público, que una vez más ha vuelto a depositar su confianza en el festival”. A su vez, también quiso trasladar que el equipo que conforman las empresas gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, lleva meses trabajando “para que la edición de 2023 de O Son do Camiño sea la más grande, exitosa y mejor de su historia hasta el momento”.

Teniendo en cuenta todo ello, se espera con ganas el anuncio de los artistas que pasarán por los tres escenarios colocados en la cima compostelana. En total, tal y como han anunciado, serán unos cincuenta, en los que habrá propuestas para todos los gustos, una de las señas de identidad de O Son do Camiño y que lo hacen un festi-

val diferente y único desde su primera edición en 2018.

Por otra parte, la gran expectación generada en los seguidores provocó que se volviesen a revivir esos tensos momentos para todos, metidos en colas virtuales que llegaban a más de una hora de tiempo de espera, con imágenes que fueron compartidas por muchos en redes sociales. Afortunadamente, muchos de ellos pudieron entrar y conseguir su pase, aunque el precio fue aumentando a medida que se iban agotando los distintos tramos monetarios: desde 69 euros más gastos de gestión hasta los 109 (más gastos), así como los pases VIP.

Entre las imágenes que nos llegan podemos ver, por ejemplo, la de algunos fieles que pese a conectarse minutos antes de las 13.00 horas, no sólo no accedieron directamente a la compra de abonos, sino que se encontraron con hasta 10.000 usuarios por delante en la cola virtual. Cabe matizar, sin embargo, que el número de personas a la cola no refleja con exactitud el número de interesados, puesto que cada usuario podía obtener varias entradas (por lo que podría haber más interesados de lo que parece), y al mismo tiempo, muchos desesperados acceden a la cola desde varios dispositivos para hacerse con su entrada (pudiendo haber, por el contrario, menos interesados de lo que aparenta). Fuesen los que fuesen, lo que está claro es que el Monte do Gozo volverá a vivir unas jornadas mágicas el próximo verano gracias al Son do Camiño.