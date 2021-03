Los dueños de ‘Lucas’ siguen su búsqueda en el barrio de O Castiñeiriño

llamamiento. Los dueños del loro Lucas siguen desolados, ya que el animal, que se escapó de su domicilio este domingo, sigue sin aparecer.

El loro aprovechó un descuido y se escapó por la ventana de la cocina de la vivienda, ubicada en el barrio de O Castiñeiriño, en la calle Ángel Rodríguez González. El animal, de color gris y cola roja, es miedoso y suele gruñir como si fuera un perro si se ve en peligro, pero no es agresivo. Lucas desapareció en la zona de la calle Ángel Rodríguez González y sus dueños no pierden la esperanza de recuperarlo, aunque les parece difícil. De hecho, ayer mismo recibieron la llamada de una persona que creyó ver al fugitivo en la zona de Lamas de Abade. Sin embargo, se desplazaron al lugar y no lo vieron por ninguna parte.

El loro está muy encariñado con el padre, la tía y la hija del propietario, puesto que les hace mucha compañía. Es la primera vez que se escapa, ya que solían tenerlo en casa y abrir las ventanas y nunca había hecho algo así. Incluso, tienen un arnés para pasearlo por la calle y que no se escape. El loro sabe recitar los nombres de los miembros de la familia: Soraya, Mª Carmen, Teresa, etc. Si alguien lo ve, puede contactar con los propietarios en el número 657 991 217. sandra cuiña