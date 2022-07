Los dueños de pisos turísticos advierten de un posible repunte del mercado negro

Los propietarios de pisos de uso turístico no se repliegan ante las justificaciones del gobierno local de Xosé Sánchez Bugallo. Todo lo contrario, tras las declaraciones de la edil de Urbanismo, Mercedes Rosón, recogidas ayer por este periódico, los afectados han dado un paso adelante para dejar claro que “no entraremos en discusiones sobre beneficios y perjuicios colaterales, que los hay, a la democratización del turismo”.

“Que hacer turismo desde hace unos años está al alcance de un mayor porcentaje de población es un hecho innegable”, señalan, antes de apuntar que “no hace tanto solo podían permitirse viajar en ocio las personas adineradas. Esta situación poco a poco ha ido cambiando y todos estos usos se fueron democratizando de tal manera que hoy es poco frecuente que haya gente que no viaja por placer en alguna ocasión”.

Así, inciden en que “hoy la forma de hacer turismo ha cambiado. Muchas personas viajan en familia y pueden hacerlo porque cuentan con la modalidad de viviendas de uso turístico que en cierta medida abarata los costes del viaje”. Con esto, subrayan que “la oferta turística de cualquier lugar debe tener en cuenta las posibilidades de todos los bolsillos y dar respuesta a las necesidades de diferentes poderes adquisitivos”.

“En las plazas de abastos se vende langosta pero también mejillones y cada quien adapta la cesta al monedero. ¿Deberían en ese caso los fresqueros unirse para conseguir la prohibición de la venta de pescado menudo y que se coma rodaballo? ¿Se organizan los estrellas Michelín para que cierren los furanchos?”, señalan los propietarios afectados en una comparación.

“Que la forma de viajar ha sufrido un cambio no es asunto opinable y que el perfil de turista que opta por el alquiler de una vivienda de uso turístico ha venido para quedarse es un hecho no cuestionable. Y esto no hay ordenanza municipal que lo revierta”.

Aseguran que “mediante decretazos se les está negando a los turistas una vivienda acogedora, con licencia del gobierno de Galicia, legal en la medida que cotiza al fisco y segura para la comunidad de vecinos ya que tiene el propietario la obligación de incorporar en la aplicación de la Policía diariamente los datos de los documentos de identidad de todos los viajeros”.

DEMANDA. Apuntan también que cuando se produzca, si se da, el cierre de todas las viviendas de uso turístico con licencia, “otras aparecerán de forma clandestina porque hay un turista que las demanda y eso no va a cambiar. ¿Qué sería de la ciudad más visitada de Galicia si únicamente recibiera turismo de la jet set? Nosotros, pequeños propietarios no sabríamos dar respuesta a esta cuestión; tal vez nos pueda orientar el 90 % de los propietarios de pequeño comercio y hostelería que ha firmado un escrito avalando la actividad de nuestras viviendas”.

De esta manera los propietarios afectados por una sentencia del TSXG que obliga a todas las viviendas de uso turístico de la capital gallega a contar con licencia municipal, a mayores de la autorización de la Xunta, responden a la concejala Mercedes Rosón, que este sábado señalaba en declaraciones a EL CORREO que “entendemos que temos que ordenar unha actividade económica que ten que estar regularizada, como o resto das actividades do sector do turismo; que ten que cumprir una normativa autonómica do xeito que o alto tribunal de Galicia determina en recentes sentenzas”.

Con esto, añadió que “o Concello de Santiago nin pecha nin quere prohibir as vivendas de uso turístico, quere que esta actividade económica, que queren establecer os seus propietarios, se desenvolva con todas as garantías e en igualdade de condicións que o resto do sector hoteleiro”. Dicho esto, apuntó, “é da nosa preocupación a concentración deste tipo de establecementos en determinadas zonas do Concello; concentración que ten uns efectos determinados no hábitat dos nosos barrios, e que a corporación local quere corrixir”, unas declaraciones en relación a la despoblación que sufren algunas zonas de Santiago, como el casco histórico, donde en los últimos años han proliferado notablemente las viviendas de uso turístico. “Ante isto, o goberno local esta traballando con propietarios, veciñanza e o propio sector, para acadar un equilibrio que propicie a convivencia entre os mesmos”, asegura la edil de Urbanismo.

Quiere recordar Mercedes Rosón que “gobernar é actuar, é acadar o interese xeral da cidade. Non apoiar os obxectivos duns contra os de outros. Por iso emprazo a administración competente nesta materia, a Xunta de Galicia, a que non bote balóns fóra, e como actor relevante nesta problemática, busque solucións axeitadas para todos os implicados”, concluyó.