Los empleados de la limpieza urbana convocan una huelga coincidiendo con el Apóstol

Los empleados de Urbaser, empresa concesionaria de la limpieza urbana, convocaron ayer una huelga indefinida que comenzará el próximo 18 de julio, justo cuando empieza el desembarco más fuerte de turistas que vienen a disfrutar de las Fiestas del Apóstol. El paro se convoca a raíz de los incumplimientos del convenio que denuncian por parte de la empresa y con miras a conseguir un nuevo acuerdo “justo” con los trabajadores.

Así lo comunicó el presidente del comité de empresa de Urbaser en Santiago, Ricardo Méndez, al explicar que los motivos que han propiciado la huelga son la carencia de servicios, el incumplimiento de acuerdos y la propuesta de convenio colectivo ofrecida por la empresa. El presidente del comité ha calificado como “falta de respecto” la proposición de convenio presentada por Urbaser, con duración de cinco años.

Méndez expuso que los incumplimientos denunciados radican en la cobertura de vacantes, por vacaciones o bajas, y en el aspecto económico. En materia de salarios, la propuesta de convenio presentada por la compañía implica un aumento de 150 euros por trabajador en 2022; una subida del 0,75% en 2023, y un 0,25% en 2024 y 2025. “Se ríen de nosotros”, señaló Méndez.

Desde el comité han demandado un incremento de salarios “acorde con el IPC” y, además, un aumento adicional del 1,8% en 2021 y un 3% en 2022. Asimismo, la junta ha recordado que los empleados del sector son “sufridores de la subida de los precios” y merecen un “trato justo”.

MEDIACIÓN. Asimismo, el comité mostró su descontento ante la nula gestión del conflicto por parte del gobierno local. En la misma línea, exigieron que el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, “medie en la situación”. Este mismo lunes, Bugallo ya se había mostrado “preocupado” ante una posible huelga del servicio de limpieza y recordó que, si bien comprende el enfado de los empleados, cumplir sus demandas podría significar un importante incremento de las facturas que pagan los ciudadanos por este servicio.

En esa misma ocasión, también insistió en que no intervendría en el conflicto porque “as relacións laborais son competencia exclusiva da empresa cos seus traballadores”. Siguiendo esa línea, achacó su intranquilidad al daño potencial que puede suponer un parón en la “imaxe de Santiago e Galicia” en estas fechas, ya que próximamente se celebrarán las Fiestas del Apóstol en la capital gallega y vendrán acompañadas de un importante aumento en los flujos de tránsito y turismo por la ciudad; que implican, a su vez, una mayor necesidad de realizar trabajos de recogida y gestión de desperdicios en espacios públicos.

Por otra parte, Ricardo Méndez señaló que lamentan llegar a una situación “que van a pagar los ciudadanos”, pero ha matizado la “preocupación” del alcalde. El empleado de Urbaser ha indicado que a Bugallo y su equipo de gobierno “nunca les ha preocupado el aspecto de la ciudad”. También denunciaron que rechazaron sus solicitudes desde el Ayuntamiento e, incluso, otras no recibieron respuesta.

SIGUE EL VANDALISMO CON LOS CONTENEDORES. Simultáneamente, continúan los actos vandálicos con un nuevo contenedor que fue hallado en llamas hace dos noches, a las 22.30 del pasado martes, en la rúa da Ponte do Romaño, y que tuvo que ser extinguido por una dotación del cuerpo de bomberos. Se trata del decimosexto que aparece ardiendo en solo dos meses, marca de tiempo que coincide con el inicio del conflicto en marzo. La lista de altercados se completa con siete camiones recolectores de residuos, pinchazos en las ruedas de los vehículos de varios empleados de Urbaser y una quema de neumáticos a la entrada de la vivienda de otro de los trabajadores de esta empresa la semana pasada.

Ante tal situación, Bugallo indicó este lunes que no creía “que isto forme parte do ámbito da negociación colectiva”, que “é posible” que estos actos “vaian in crescendo” y que apuntan a un “tema organizado” en lugar de a una “mera coincidencia”. El comité de empresa de Urbaser, por su parte, se pronunció en esa misma jornada afirmando su completa desvinculación con esta racha de actos violentos.