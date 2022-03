Los fans se posicionan: un gran cartel, pero con dos ausencias

El anuncio del cartel del Son do Camiño en redes sociales se convirtió este pasado miércoles en tendencia. Los fans de la música, en general, y del festival, en particular, esperaban con impaciencia el anuncio de los artistas que subirán a los escenarios del Monte do Gozo este 2022. Siendo Año Xacobeo y tras dos cancelaciones por la pandemia, el público tenía grandes expectativas para el elenco de esta tercera edición, unas esperanzas que se cumplieron en gran medida.

En este sentido, cabe citar que, a pesar de que han destacado que hay “más artistas por anunciar”, el número de cantantes o grupos se ha aumentado respecto a la nómina del 2020, para la que ya se habían agotado las entradas, pero que finalmente tuvo que ser cancelada. Así, se pasan de 40 a 45 (por el momento), algo posible gracias a la instalación de un tercer escenario en un recinto que amplía su aforo en un 20 %.

Dentro del total, se han mantenido la mitad de los confirmados para hace dos años (21), entre ellos siete de los trece que se destacaban como cabezas de cartel. Con todo, hay grandes ausencias, con dos por encima del resto: Bad Bunny y Daddy Yankee.

El primero de ellos, canceló su gira de festivales en Europa en este 2022, lo que impide su presencia en Compostela, mientras que el segundo lleva a cabo este año su despedida de este mundo con #laúltimavuelta y en ella, por el momento, Santiago no se encuentra entre sus paradas en España.

A tenor de los miles de comentarios que se pueden encontrar en las publicaciones de los perfiles del ente organizador (más de 54.000 en la foto del cartel lanzada en Instagram), estos dos nombres son los que más se echan de menos, en base a los mensajes.

Por otra parte, respecto al cartel que se filtró por internet hace unos meses (el cual se cumplió casi en su totalidad), también llama la atención la no presencia de Christina Aguilera, ya que la diva del pop cuenta con muchos adeptos en la comunidad, deseosos de verla en directo.

Hay que tener en cuenta que 30.000 personas compraron su abono para la edición de 2020, por lo que, más que nunca, el anuncio estaba en tela de juicio, ya que todos esperaban ver cumplidos sus deseos. Entre ellos, se podían leer algunas notas solicitando información para la devolución de sus pases.

Asimismo, también hubo seguidores que notaban en falta más estrellas internacionales, teniendo en cuenta la celebración del Año Santo, aunque esta crítica queda en el aire, una vez existen más protagonistas por conocer.

En todo caso, el sentimiento generalizado, entre los amantes de esta importante cita musical, es de impaciencia porque llegue el 9 de marzo, para poder comprar las entradas (aquellos que aún no la tienen), y especialmente el 16 de junio, para volver a disfrutar durante tres jornadas con los conciertos en la cima compostelana.

De este modo, los más fieles del festival que comenzó en 2018 tienen claro que este reúne estilos musicales muy variados y que, más allá de los nombres o los gustos, están las ganas de pasárselo bien, de disfrutar con las propuestas lanzadas y de recuperar esa magia que aporta el Monte do Gozo.

Queda patente, por lo tanto, que la gente tiene muchísimas ganas de asistir a la tercera edición del evento, tras dos años de aplazamientos, por lo que si la última vez se colgó el cartel de no hay billetes en apenas dos horas, en esta ocasión podría ser incluso en un tiempo más corto. Buena prueba de ello son las innumerables menciones en Instagram para entrar en el sorteo de un abono VIP doble. Está claro: O Son do Camiño 2022 será un éxito.