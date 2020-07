Los Fuegos Fin de Fiesta durarán cinco minutos y se podrán ver desde puntos altos

Santiago. Los Fuegos Fin de Fiesta que se lanzarán mañana, a las 23.30 horas, durarán cinco minutos y serán visibles desde todos los puntos altos de la ciudad (mirador As Cancelas, Almáciga, Monte de Deus, Pedroso...). Así lo anunciaron ayer desde el Concello, que “prega á cidadanía que evite as aglomeracións e que respecte as normas de seguridade relativas á separación interpersoal e uso de máscaras”. Además, debido a esta celebración, “a contorna do Campus Vida sufrirá restricións polo que se recomenda elixir outras áreas da cidade para desfrutar do espectáculo”, añadieron desde el pazo de Raxoi.

Debido al lanzamiento de los Fuegos del día 31, que se tirarán desde la escalinata del campus universitario a las 23.30 horas, a partir de las diez de la mañana quedará cortado al tránsito peatonal el paseo da Ferradura (punto más próximo a la escalinata) y las zonas adyacentes, que estarán debidamente valladas. También se cerrará a partir de esa misma hora el parque infantil situado en la avenida de Compostela.

Asimismo, quedarán cortadas a la circulación, a partir de las 22.00 horas, las avenidas da Coruña y de Compostela, en el tramo comprendido entre las también avenidas das Ciencias y das Burgas, por lo que el tráfico que suba por esta última rúa deberá girar obligatoriamente a la izquierda en dirección al Cruceiro do Gaio. Se prohibe también el aparcamiento desde las 14.00 horas del 31 de julio hasta la 01.00 h del 1 de agosto.

Tal y como es tradición, los Fuegos del 31 de julio marcan el fin de fiesta a las celebraciones del Apóstol, que arrancaron el pasado día 17 y que incluyeron diversos conciertos de bandas locales y espectáculos para los que fue necesaria reserva previa, con el fin de controlar los aforos a consecuencia de la situación sanitaria. Lo excepcional del momento por la crisis sanitaria, provocó que Raxoi idease un nuevo modelo para organizar los Fuegos del 24-J, y apostó por un espectáculo que envolvió toda la ciudad, con lanzamientos simultáneos desde distintos puntos.

Además de conciertos como los de Nakany Kanté, A banda da Loba, TéCanela y A Banda de Nash, hubo actuaciones de humor, monologuistas, teatro y cine al aire libre.