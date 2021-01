Los hallazgos de la Catedral de Santiago, disfrute inagotable

ME ENCANTA recibir libros como estos, con los que casi no puedes, de 30X30, a poder ser, con camisa ilustrada bajo la cual se esconde un pecho, un frente, impoluto donde apenas se lee la vigencia del título calado, La catedral de los caminos y, en oro, “Una biografía de la Iglesia de Santiago”. Me encanta, pero hay que cogerlo con las dos manos, en vilo y sus tres o cuatro kilos de peso ya imponen un tratamiento especial, porque pobre de ti si caen punteros sobre el pie y su zapatilla tesoros como estos.

Llevo una semana pasando y repasando sus más de 355 páginas de couché y vuelvo a pensar, preferentemente si es al fin de la jornada y en posición decúbito, es decir, en la cama, cómo abordar el elogio debido a la obra de un grupo de especialistas en hallazgos de tesoros como rste, en el montecillo de Compostela, pues arqueólogos, historiadores y arquitectos llevan gastando décadas en la restauración de una obra de siglos, a la que le restan todavía muchos y nuevos esplendores que ofrecer al peregrino. Esta vez, tras dejar atrás el Pórtico de la Gloria de la basílica en sus tonos grises y rosados en hermosa amalgama, iluminada la nave con luces led, el asombro se apodera del visitante hasta dejar escapar una exclamación frente a los alientos contenidos, pues la realidad con que se topan supera cualquier información recibida y los nuevos hallazgos del conjunto testifican y ponderan una historia de siglos de los puertos del norte (de Galicia, entre ellos el de Noia) mejoras de las facetas del conjunto, misturando estilos y formas de recreación increíblemente acertados.

Cansado de brazos y de estómago abrazando el libro, tomo a Plutarco en uno de los volúmenes de sus Vidas paralelas, edición de Planeta de 1991, con traducción de Sánz Romanillos e Introducción del catedrático catalán José Alsina y busco la biografía del proconsul Sulpicio Galba, enviado por Nerón a Hispania, con la misión, entre otras, de construir la calzada “per loca marítima”, que uniría las ciudades “romanas del que dice que sacrificó a seis mil lusitanos –casi todos gallegos y portugueses del actual bajo Miño– en el maltrato, durante las obras de construcción de la calzada romana “per loca marítima” que uniría las ciudades del norte de Portugal, Braga y Coimbra, con los puertos del Norte de Gallaecia, entre los cuales estaba la actual Noia, que recogía casi todo el cabotaje que tenía Lucus Augusti como destino más tierra adentro.

Un dato espeluznante completa esta “información: Las obras de esta calzada, que se conserva en un trozo descubierto con las roderas de los carros bien profundas, se llevaron, por hambre y malos tratos, la vida de unos “6.000 lusitanos, es decir, gallegos y portugueses. Y, un detalle más: El sanguinario Galba era natural de Cures, en la Sabinia de la península itálica.

Junto a la calzada Romana del Barbanza está la fervenza, la cascada de Cadarnoxo, que crea un paisaje precioso antes de entrar en Cures, la aldea donde, por cierto, nació mi madre en 1910. Tal vez Galba, como hicieron, siglos más tarde los conquistadores españoles en América, quiso dejar plantada la huella temprana del dominio de Roma como campamento, o como refugio de los trabajadores en las lluvias abundantes de la media montaña del Barbanza, con el nombre de su añorado pueblo de los Apeninos. ¿Hay bibliografía concreta sobre estos hechos? Sería interesante. Claro que Compostela arranca con su luz propia ocho siglos más tarde. Galba fue asesinado el año 69 d.de C.

Largo aplauso, pues, a la veintena de investigadores que figuran en la ficha técnica, desde el autor de la narración del transcurso (Xosé Manuel Villanueva) a la responsabilidad del espléndido dibujo y el grafismo en general, con el que Pablo Costa Buján y demás artistas tuvieron que torear durante muchas semanas de encierro. Enhorabuena a todos ellos.