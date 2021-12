Los policías de paisano tendrán derecho a las ayudas para vestuario

Santiago. Los agentes de la Policía Nacional que por razones de su trabajo tengan que desempeñar las labores vestidos de calle y no con el uniforme oficial del cuerpo, también tienen derecho a recibir una compensación por los gastos de vestuario.

Tras una reclamación interpuesta por un miembro de la Brigada Judicial perteneciente a la Comisaría de Santiago, ayer se hizo público el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que se pronuncia en este sentido.

La sentencia confirma que la Policía Nacional debe abonar a un agente una ayuda por los gastos en ropa de paisano con la que ejerció sus labores profesionales entre los años 2016 y 2020.

Se trata de un fallo emitido por la Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que estima un recurso de un trabajador, concretamente de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Santiago, contra una resolución en la que la Dirección General de la Policía le denegaba la percepción de estas cuantías.

En la sentencia, los magistrados citan fallos anteriores del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para confirmar que esta decisión vulnera el principio de igualdad, por lo que el agente tiene derecho a percibir esta compensación durante cuatro años, que abarcan del 3 de enero del 2016 al mismo día del 2020, ya que la posibilidad de reclamar lo abonado en años anteriores, el agente ejerció en el cuerpo desde el año 2011, ya prescribió.

Tras darse a conocer este fallo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), cuyos servicios jurídicos asistieron al agente demandante, ha emitido un comunicado en el que celebra la resolución judicial porque el hecho de ejercer exclusivamente de paisano provoca que el funcionario tenga que comprar “casi un tercio más de vestimenta” que el resto de agentes.

La sentencia del TSXG, que todavía no es firme, no fija la cuantía a percibir por los policías afectados, pero el SUP avanza que sus servicios jurídicos estudian “si, tras la firmeza, utilizará la extensión de esta sentencia para los policías nacionales destinados en otras unidades como las Brigadas o Grupos de Investigación de las comisarías de Galicia o si iniciará un procedimiento ordinario”. ECG