Los presupuestos de Raxoi irán a la ‘prórroga’ de la cuestión de confianza

El salón de plenos del pazo de Raxoi acogió esta mañana una sesión extraordinaria telemática, con la aprobación de los presupuestos en el orden del día. Desde las primeras intervenciones quedó claro que el grupo socialista no iba a contar ni con apoyos ni con abstenciones por parte de ninguno de los dos grupos mayoritarios de la oposición para sacar adelante las cuentas.

Aunque tanto la concejala de Facenda, Marta Abal, como el portavoz socialista, Sindo Guinarte, explicaron las ventajas de las cuentas, con el apoyo social y las ayudas para los sectores más vulnerables, y justificaron las dificultades en la negociación por la necesidad de esperar a conocer las modificaciones legales introducidas por el Gobierno central con motivo de la crisis, sus argumentos no convencieron a la oposición, y los quince concejales de los tres grupos votaron en contra.

Así las cosas, el alcalde cerró la sesión anunciando la convocatoria de un nuevo pleno extraordinario para el próximo miércoles, día 17, en el que se presentarán las cuentas vinculadas a una cuestión de confianza, una medida legal que solo se puede aplicar dos veces durante el mandato, y nunca en año electoral.

El procedimiento consiste en que el alcalde solicita de la Corporación el respaldo a su gestión, vinculando este asunto a los presupuestos. En el caso de que en la sesión no se le otorgue, se abre un plazo de un mes para que los grupos de la oposición formulen una candidatura alternativa a la suya, respaldada por una mayoría absoluta de concejales, en el caso de Santiago, trece. De no conformarse esta alternativa, y en el caso de Santiago no parece muy probable, una vez finalizado el plazo se considera ganada la cuestión de confianza y los puntos que fueron vinculados con ella, en este caso los presupuestos.

Un resultado seguro, pero que como ayer alertó el alcalde, supondría pasar “un mes mirando para o aire”, es decir, sin poder disponer de presupuesto. De ahí que señaló que espera que la oposición no le obligue a llegar hasta el último punto, dado que en cualquier caso, la aprobación está asegurada.

Pero de momento, las posturas siguen inamovibles, aunque ayer el regidor abrió una puerta a una posible renegociación. Está a punto de cerrarse la liquidación del presupuesto de 2019, y el resultado final es que hay un remanente de tesorería de diez millones de euros. El destino de cinco de ellos ya está decidido, pero quedan otros cinco millones libres. Con esa cantidad, explicó, cabría la posibilidad de incluir alguna de las propuestas que planteó la oposición y fueron rechazadas, para tratar así de conseguir al menos la abstención de CA o los populares.

A pesar de las duras críticas cruzadas entre todos los grupos, la sesión se desarrolló en un tono poco crispado, como así agradeció finalmente el alcalde. Eso sí, no faltaron alusiones a la “prepotencia” e incluso al “chantaje” del grupo socialista por parte de los tres grupos de la oposición.

Con todo, y salvo algunos comentarios ingeniosos, la sesión se desarrolló en un ambiente de cordialidad, más allá de las notables diferencias existentes en materia, más que de prioridades, de las cantidades que se deberían dedicar a cada una de ellas y cómo orientar las inversiones concretas.