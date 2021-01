Los presupuestos hacen saltar chispas y un cruce de críticas en la oposición

La intención del alcalde es presentar la propuesta de presupuestos este jueves a la oposición, y el viernes hacerlos públicos en la rueda de prensa. A partir de ahí se iniciarían las negociaciones con los grupos, con el objetivo de que puedan estar aprobados el próximo 25 de febrero.

Así pues, Bugallo pidió tranquilidad a la oposición, destacando que habrá tiempo para negociarlos durante estas semanas, antes de convocar el correspondiente pleno para proceder a su aprobación inicial y exposición pública. También salió al paso de las críticas de la oposición, que cuestionaban esta presentación pública antes de abrir el turno de negociaciones, y señaló que era ahora cuando iba a comenzar, y que ellos los tendrían un día antes de hacerlos públicos.

En este sentido, recordó que la forma de actuar de los grupos de la oposición era justo al contrario, que primero solían presentar sus propuestas en rueda de prensa, y después las entregaban por registro. Ni siquiera directamente, como ahora se va a hacer con el documento para el año 2021.

Por ello, consideró que no había motivo de queja, y que a partir de ahora esperaba que todos los grupos tuvieran una actitud “positiva e propositiva”. Sobre todo dada la necesidad de que la ciudad cuente cuanto antes con unas cuentas aprobadas para hacer frente a los retos que se plantean este año, en el que a las necesidades ordinarias se suman las derivadas de la pandemia y la celebración de un Xacobeo que, si bien ahora se ve sometido a restricciones, se prolongará durante 2022.

rectificación. Pero no parece que la oposición vaya a aceptar de buen grado la propuesta, a la vista de las declaraciones que se han ido formulando desde que el pasado viernes Sánchez Bugallo hiciera público el anuncio de que iba a presentar la propuesta.

No solo fueron las acusaciones de “prepotencia” que lanzó el BNG, sino que parece que el ambiente no es muy propicio. De hecho, durante la rueda de prensa de ayer, cuando se le preguntó al regidor por la tramitación de las ayudas a los sectores afectados, y éste contestó que iban en plazo, pero que le chocaba las prisas de los nacionalistas y CA, porque habían votado en contra de ellas, ambos grupos contestaron rápidamente a través del whatsapp para recordarle, antes de que acabara la rueda de prensa, que su voto no había sido no, sino abstención, en el pleno donde se aprobó el reparto.

Un dato que el propio Sánchez Bugallo rectificó inmediatamente, pero que refleja una posición firme con respecto a la negociación de las cuentas que comenzará en los próximos días.

Cabe recordar que estas cifras salieron adelante con los votos favorables del grupo de gobierno y el apoyo del PP, tras aceptar los socialistas un incremento en las ayudas propuesto por los populares.

También CA cuestionó ayer a través de las redes sociales las “prisas” del PSOE por empezar la negociación ahora, recordando las críticas que había recibido su grupo cuando estaba en el gobierno por parte de los socialistas por iniciar las conversaciones en el mes de octubre.

Este retraso fue objeto de críticas por parte del PP, sobre todo dada la actual situación, que hace necesario disponer de liquidez para hacer frente a las obligaciones que genera la pandemia, como consecuencia de las restricciones a la actividad.