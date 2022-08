Los productos xacobeos viajan más allá de Santiago

Algo nos viene a la mente cuandocaminando por las calles de Compostela, de pronto, algo capta nuestra atención. Ya sea un peculiar atuendo o bien alguna personalidad conocida vistiendo vistosos diseños, entonces, sabemos de qué se trata. Como todo compostelano, la Fábrica de Nikis para nosotros es casi un concepto, algo que ye se conoce aún no habiendo entrado nunca al establecimiento, pues solo basta salir a dar un paseo por la ciudad y ver estos curiosos diseños tiñendo hasta el último rincón de las calles de Santiago.

Esta es precisamente su esencia. Casi sin buscarlo o pretenderlo, no es de sorprender encontrarse constantes referencias al Camino paseándose en diferentes formatos, ya sea sudaderas, camisetas, mochilas o accesorios. Si bien es cierto que forma parte del día a día en Compostela, no cabe duda de que esto ha ido a más. Este año, sobre todo, con el Xacobeo, muchos son los ojos que avistan estos originales atuendos casi sin descanso.

Desde La Fábrica de Nikis señalan que todos sus productos a la venta son intrínsecos a Galicia, Santiago y el Camino, por lo que es una amplia variedad de productos lo que uno se puede encontrar en el establecimiento. De esta manera, desde productos textiles, que suelen ser los más demandados, hasta una gran diversidad de accesorios e incluso productos técnicos para realizar el camino, son solo una parte de la amplia oferta. Si bien es cierto que se trata de una tienda ya consolidada, este año y ya desde el anterior, el establecimiento ha sido elegido como principal “proveedor y distribuidor ofical de los productos oficiales del Xacobeo 21-22”, lo que ha supuesto a su vez, un “enorme orgullo” para la marca y un pequeño empujón. No cabe duda del gran éxito que está cosechando la tienda que, gracias a ser un local distribuidor de los productos xacobeo, ha conseguido una mayor “visibilidad y publicidad en estos artículos tan demandados por los peregrinos y turistas que visitan Galicia”.

Desde la tienda señalan que los productos textiles son los más solicitados “ya que contamos con diseños propios dentro de una moda muy actual a la que los clientes de La Fábrica de Nikis les gusta lucir con sus prendas, siendo así que el cliente no busca un producto en específico, sino que busca la marca”.

GRAN TRAYECTORIA. Tras un largo período en el sector, pues la empresa fue fundada en 1994, cabe destacar la gran evolución y el largo recorrido de la tienda que, año tras año, ha ido adaptándose a las nuevas tendencias y necesidades de la clientela. En el establecimiento, lo tienen claro: “Apostamos por un producto propio, con diseños actuales y frescos para trabajar con el souvenir en Galicia”. Con la ventaja de contar con una clientela muy fideligna ya desde sus inicios, los artículos son “diseñados y producidos por la propia empresa” y desde la tienda apuntan que “solo necesitábamos dar control a la salida de estos productos cuidando la marca La Fábrica de Nikis, y de ahí nacen las tiendas para cerrar el círculo de creación-producción-venta”.

El establecimiento nace con una indudable vocación, la de renovar el producto del souvenir “cubriendo la demanda de un público nacional e internacional”. En este sentido, a pesar de tratarse de un amplio nicho de mercado, si hay algo por lo que destaca La Fábrica de Nikis es por ir más allá de los productos prototípicos; así, buscando el diseño como valor consigue “cerrar un círculo de producción y venta donde ahora mismo podemos dar salida a nuestros productos con nuestra propia gestión en ventas”, afirman. “Todos los diseños de nuestros productos son creados y controlados por nuestro equipo de diseñadores, controlando todo el proceso de principio a fin, asegurándose de esta manera, la mejor calidad”, señalan.

XACOBEO. Sin duda alguna, la afluencia de turismo y peregrinos en la capital gallega es notable y esto, como no, se traduce en ventas. A pesar de que las tiendas La Fábrica de Nikis no son solo un reclamo para los turistas o visitantes que llegan a la ciudad compostelana, esto no implica que el incremento de la llegada de peregrinos y un mayor grado de turismo en la ciudad sean factores muy influyentes para las ventas. Tras ser este año, por segundo año consecutivo, Xacobeo, las tiendas han percibido “una mayor carga de trabajo, lo que se traduce en ventas”. No obstante, se trata de un establecimiento que cuenta además con una clientela local amplia, que alberga todo tipo de consumidores. Desde los más pequeños, hasta los más veteranos. Sin importar el sexo o la edad, el perfil del consumidor suele ser muy variado.

“Está claro que generalizando, el turista es el que consume en mayores cantidades. Tanto mujeres, hombres, familias y las diferentes edades que puedan comprenderlos, encuentran en La Fábrica de Nikis productos con los que se sientan más identificados”, señalan desde el establecimiento. Algo está claro y es que el producto Xacobeo 21.22 se hace notable en ventas al llegar a estas fechas.

Así como avanza la moda y las nuevas tendencias con todo lo que ello implica, La Fárica de Nikis ha sabido aprovecharlo y sin miedo se han lanzado de lleno a las redes sociales y a la venta online. Desde luego, los canales de venta funcionan un poco de forma distinta, ya que “al contar con material técnico para hacer el Camino, muchos de los peregrinos que se animan a hacerlo nos localizan online para comprar diferentes productos para la realización del mismo”.

Cada vez sorprende menos ver a peregrinos y turistas vistiendo sus artículos casi a modo identificativo, pues si algo queda claro es que los productos de La Fábrica de Nikis viajan más allá de Compostela y de Galicia, pues llegan a todos los rincones del mundo.