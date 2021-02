“Los residentes de Proxecto Home tienen que buscar su sitio en el mercado laboral”

“Impartir formación de calidad para ser competitivos en el mercado laboral”. Con esta intención, la Fundación Monte do Gozo y la empresa de catering Lapizca firmaron ayer un convenio de colaboración para facilitar la reinserción sociolaboral de los usuarios de Proxecto Home Galicia. “Desde un primer momento conectamos muy bien con Lapizca, y a partir de ahí decidimos poner en marcha esta proyecto y formar a nuestros usuarios en todo aquello que tiene que ver con el trabajo en cocina”, afirmó ayer el director-gerente de la Fundación Monte do Gozo, Ramón Gómez Crespo, quien se refirió a la iniciativa como “muy ilusionante”. En este sentido, incidió en la importancia que tiene este plan para que todas aquellas personas que forman la comunidad terapéutica de Proxecto Home puedan incorporarse al mercado laboral. “Uno de los principales objetivos es que los usuarios que están en fase de tratamiento en nuestros centros puedan formarse y prepararse para ser competitivos en el momento de buscar un trabajo; tienen que buscar su sitio en el mercado laboral”, subrayó Gómez Crespo, quien valoró también el hecho de que este proyecto redundará positivamente en la actividad diaria de la entidad. “Todos los menús que se preparen se utilizarán en nuestros centros, con lo cual se beneficiarán los residentes y también los trabajadores de Proxecto Home”, destacó ayer el director-gerente de la Fundación Monte do Gozo.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la sede de Proxecto Home en Santiago, situada en el número 2 de la Rúa Cottolengo. En el acto también intervino el director comercial de Lapizca, Cristian Nocito, quien destacó que desde su empresa se volcaron desde el primer momento en el proyecto. “La idea nos encantó, y estamos convencidos que la formación que recibirán los usuarios de Proxecto Home les ayudará a buscar una salida laboral en el sector de la cocina”. Para ello, señaló, les aportarán su “conocimiento y experiencia”. “Queremos enseñarle cómo se cocina, cómo se sirve, en definitiva, cómo funciona una cocina profesional”, indicó Nocito, antes de añadir que se trata de un proyecto de economía circular, puesto que los residentes de Proxecto Home serán los encargados de cocinar los menús que ellos mismos comerán en todos los centros de la entidad en Galicia.

Asimismo, Ramón Gómez Crespo avanzó que la previsión inicial es comenzar con los cursos de formación en el mes de abril, puesto que antes los responsables de Lapizca realizarán los procesos de selección para formar los distintos grupos. Las clases se impartirán en las instalaciones que Proxecto Home tiene en As Cernadas.