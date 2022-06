Los taxis admiten un colapso temporal pero no temen que llegue Uber o Cabify

Los taxistas de Santiago no temen la posible llegada de una plataforma como Uber o Cabify. Pese a la alta demanda que registran desde hace semanas, y a que algunos usuarios se quejan de que el servicio sufre carencias, el sector está tranquilo en cuanto a la posibilidad de que algunas de estas empresas de coche con conductor se establebezca en la ciudad. El presidente de RadioTaxi, Jesús García, reconoció ayer en declaraciones a EL CORREO que desde Semana Santa se han visto desbordados por la alta demanda de taxis. “Llevo 25 años trabajando en esto y nunca he visto una cosa igual. Estamos a tope”, señaló, antes de apuntar que “estamos viviendo un proceso de recuperación, nunca ha llegado tanta gente a Santiago como ahora”.

En cuando a las quejas que se registraron en los últimos días, reconoció que pudo haber algún problema, principalmente debido a los congresos que se celebraron de forma simultánea en la ciudad; y declaró que desde la asociación ya se han aplicado algunas medidas para reforzar el servicio. “Hemos reducido el número de taxis en el aeropuerto para que puedan trabajar en el centro de la ciudad”, explicó.

Por otro lado, recordó que el bum se está experimentando en unas circunstancias especiales: “Es primavera de un Año Santo y con la gente desatada después de una pandemia”, detalló, al tiempo que quiso incidir en la mala situación que atravesó el sector el pasado invierno. “Todavía este enero y febrero tuvimos que parar forzosamente dos días a la semana porque no había trabajo. No hacen falta más licencias, porque la realidad es que hay trabajo en verano, pero en invierno no lo hay y tenemos que parar los taxis”.

En relación a la posibilidad de que taxis de concellos limítrofes presten servicio en la capital gallega ante la alta demanda, sostuvo que “a nosotros no nos parece mal que nos puedan echar una mano en circunstancias especiales, como puede ser el festival O Son do Camiño u otras fechas señaladas de mucho trabajo. Estamos en permanente contacto con el Concello para tratar estos temas y también con compañeros de otros concellos. Eso no es un problema”.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, señaló ayer en una entrevista concedida a Onda Cero que “na Lei está previsto que os taxis son de cada concello e espero que os taxistas reflexionen sobre esto, porque ó mellor o día de mañá pode haber moita presión para que entre Uber ou outra plataforma”. Con esto, añadió que “teñen que esforzarse e contratar personal e cubrir servicios”. “Non é o noso desexo, non estamos a favor de Uber”, sentenció.

No obstante, ante la solicitud de taxistas de otros concellos limítrofes para poder atender a clientes en Compostela, Sánchez Bugallo cree que “ten que partir dun acordo e dubido que o sector estea dacordo”. El alcalde explicó que “hai 147 licencias de taxi en Santiago e máis de 600 permisos para traballar”. Al tiempo, añadió que “se traballa todos os días, ás veces a doble e triple turno”, aunque “algo non funciona ben de todo” porque “o número de licencias é suficiente en Santiago”. Explicó que “a lei autonómica fixa unha por cada mil habitantes e temos un 50 % máis”. Pero en este sentido se refirió a las “necesidades específicas” que tiene Santiago.

El primer edil manifestó que “unha parte do sector depende de conductores asalariados que non é fácil atopalos”. En este contexto, reveló que “para o examen do mes de xullo só hai 30 inscritos e non sabemos cantos van a traballar como condutores asalariados”, una cifra a día de ayer, puesto que el plazo para matricularse se extiende hasta finales de semana. También reconoció el regidor que en los últimos días se están registrando “queixas notables de moitos usuarios” por la falta de taxis en la ciudad.

También ante los micrófonos del programa Más de uno Compostela, que dirige Ramón Castro, Luis Hermida, taxista de Teo, señaló que en estos momentos “é certo que hai problemas para coller un taxi” en la capital gallega. Explicó que “eu non quero traballar en Santiago, pero si quero que se dea servixo a todos os clientes que viven en Teo e traballan en Santiago”. Hermida recordó que “dentro de 15 días se celebra O Son do Camiño e van vir a Santiago 50.000 persoas, despóis ven Marc Anthony e van ser días de non parar de traballar”.

Con esto, consideró que “para este tipo de eventos o rexedor de Santiago e o de Teo deberían lograr un consenso” con el objetivo de garantizar un servicio de taxis. Insistió también en que “son o primeiro que está buscando que se faga a área metropolitana de Santiago porque sería bo para todo o mundo”.