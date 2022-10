Los taxistas valoran crear nuevas licencias temporales para verano

Santiago. Jesús García, el presidente de Radio Taxi, lo tiene claro. Más de 147 licencias (las actuales) para una ciudad como Santiago en invierno es “una locura”. Pero también reconoce que este verano se han encontrado con numerosos problemas para la prestación de un servicio óptimo. “Llevo casi treinta años en esto y lo que ha pasado entre Semana y hoy nunca se había visto. Esto lleva meses a tope y nos hemos visto desbordados en determinados momentos”, sostiene, al tiempo que admite los problemas de saturación a los que hace referencia el sector hostelero.

No es una cuestión que los taxistas compostelanos tengan aparcada, sino que llevan meses abordándola con el Concello; y la última conclusión a la que han llegado es la posibilidad de crear nuevas licencias de carácter temporal, es decir, que permanezcan en activo durante la temporada de primavera, verano y el inicio del otoño, los meses que gozan de una mayor afluencia de visitantes en Santiago.

“Queremos ser prudentes. Hablamos de setenta licencias temporales, pero no es una cifra definitiva. Es evidente que el bum que se ha experimentado este verano ha sido una cosa extraordinaria. Hay que ver si se repite en años próximos; pero de ser así es evidente que hacen falta más coches trabajando en la ciudad en la temporada alta”, señala García, a la vez que añade que las licencias temporales “tendrían que estar adjuntas a licencias que ya existen en Santiago”.

En este sentido, explica que “comprar un coche para cuatro o cinco meses y luego tenerlo parado es inasumible”. Comenta que “nosotros habitualmente cambiamos los taxis cada cinco o seis años. Lo que podríamos hacer es cambiar el coche de la licencia principal cada dos o tres años y dejar el anterior para esta actividad extra del verano. De otra manera no sería viable”.

Jesús García quiere recordar que la temporada baja en Santiago supone un bajón muy grande de la actividad del sector. “En el pasado mes de febrero tenía que parar cada coche dos días a la semana obligatoriamente porque no cabían los taxis en las paradas de Santiago”, remarca. “Parece que a veces la gente se olvidad de que somos autónomos, no funcionarios; y que si no tenemos clientes no ganamos dinero ni comemos”, añade.

También reclama una mayor coordinación ante acontecimientos previstos en la ciudad y que revierten en el sector del taxi. “El alcalde nos acaba de comunicar que en el próximo mes hay quince congresos en Santiago. Es imposible atender a todos los participantes en estos encuentros con 147 coches y a la vez prestar un servicio óptimo en la ciudad. De ahí que, si se crean estas licencias temporales, se pueda coordinar una mejor prestación a estos eventos”.

DENUNCIA. Por su parte, la Asociación Hostelería Compostela insiste en las “graves deficiencias” en el servicio de taxis de la ciudad. Hoteles y pensiones compostelanos observan que su clientela está teniendo “serios problemas para desplazarse con estos servicios públicos”, soportando largas esperas que provocan numerosas quejas y repercutiendo negativamente en la imagen que la ciudad ofrece sobre su turismo. Hostelería Compostela ya había trasladado esta problemática al Ayuntamiento en el mes de julio, que informó de la incorporación de nuevos conductores. Sin embargo, la situación a día de hoy “sigue sin solucionarse”, por lo que la entidad reclama que se busque una mejora lo antes posible. arturo reboyras