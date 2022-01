Los vecinos respaldan el registro de solares, pero lo estiman insuficiente

Con el objetivo de recuperar el tejido residencial del casco histórico, Raxoi anunció la nueva estrategia de actuación a través del Registro de Solares. Ante esta noticia, los vecinos de la Almendra aplauden que se ponga en marcha este instrumento, pero lo consideran “un gran de area no deserto”, ya que atestiguan que el problema de despoblación requiere otras medidas.

“Os problemas que temos aquí son doutro estilo. Por exemplo, non é normal que do presuposto de máis de nove millóns que ten o Consorcio, a partida destinada ao programa Terémanter en 2021 fóse de 410.000 euros. É unha achega ridícula”, explica Roberto Almuíña, presidente de la Asociación Vecinal Fonseca.

Como representante del colectivo de residentes, cada vez más diezmado por las bajas, no puede entender como existen tantas diferencias en la inversión para edificios entre ciudades gallegas. Por ello, considera que la actuación de la administración del Concello en los últimos años es “manifestamente mellorable”.

En este sentido, critica que Santiago no se adhiriese al programa Rexurbe, del Instituto Galego de Vivenda e Solo, que en 2021 destinó 1,78 millones de euros para la compra de inmuebles en A Coruña. “No programa as vivendas pasan a formar parte do parque público da cidade e adxudícanse en réxime de alugueiro, a través do rexistro único de demandantes. Iso si que trae habitantes ao casco histórico e son cartos que non viñeron para Santiago”, confiesa en declaraciones a EL CORREO GALLEGO.

Asimismo, en la comparativa con Vigo, las desigualdades, apunta, también son sangrantes. “En Vigo contan co Consorcio do Casco Vello dende 2005, un ente que leva invertido dende aquela 35 millóns de euros. Pero non só iso, senón que para o período 2022-2025 o investimento previsto é de 14,5 millóns de euros, o que permitirá a recuperación de vinte e cinco edificios e a creación de corenta e cinco vivendas”, detalla.

De este modo, advierte, “aí están as diferenzas que se dedican a este tipo de cuestións” y recuerda “as culpas pódense repartir entre todos”, porque, a su modo de entender, “non hai que agardar a que o casco histórico de Santiago se deteriore máis, porque xa temos un montón de casas abandonadas”.

Siguiendo esta línea, censura los criterios seguidos para los beneficios fiscales, en contraposición con la ausencia de una acción política decidida a favor de los vecinos y para potenciar la ciudad.

“O Concello ten beneficios fiscais no Imposto de Obras e Construcións para o fomento do emprego, para enerxía solar de autoconsumo (que aquí queda prohibida polo Plan Especial), para a Universidade, Igrexa Católica e Asociacións Confesionais, para temas de Especial Interese e Utilidade Municipal por Razóns Culturais, Sociais e Histórico-Artísticas e para a accesibilidade de persoas discapacitadas. É dicir, hai para todos, menos para os veciños”, analiza.

UN PROCESO COMPLICADO. La inscripción de las propiedades en el Registro de Solares y su posterior venta forzosa implica un proceso latoso y complicado que, remarcan, no responde a los problemas de la Almendra.

Almuíña recuerda que los trámites se pueden demorar durante mucho tiempo y que la rehabilitación se debería fomentar con otro tipo de inversiones, una postura con la que coincide Alejandro Sánchez Brunete.

“En primer lugar hay que reconocer que los propietarios tienen una obligación de conversar los edificios y que el mecanismo último y más gravoso, que es la inscripción en el Registro Solares y la posterior venta forzosa, está en la Ley. Con todo, tampoco es como para presumir y convertir el Ayuntamiento en una oficina de subasteros”, critica el portavoz del PP en Santiago.

Por ello, según los populares, más allá de “amenazar con ventas forzosas de propiedades”, el Concello debería apostar por “otras posibilidades” y debería “tener otras prioridades a efectos de rehabilitación de vivienda”. Así, dejando a un lado las multas y los despejos, creen que antes habría que fomentar y facilitar las políticas para reformar las edificaciones.

“Por ejemplo, se podría modificar el Plan Especial, que es de 1997 y que marca el conjunto de normas que regulan lo que físicamente se puede hacer en los edificios del casco histórico. Este resulta muy confuso en las normas que se aplican para rehabilitar, lo que impide que muchos lo hagan. Se debería empezar por ahí, porque en 2015 se dejó contratada la revisión del Plan, pero ese trabajo se ha metido en un cajón sin prestarle atención”, comenta en conversación con este medio.

En base a ello, dadas las particularidades especiales de este mecanismo “muy delicado”, otras vías de actuación favorecedoras de la mejora de la zona vieja, destacan los populares, serían “garantizar presupuestos de ayudas a la rehabilitación y una tramitación ágil”.

Por último, Sánchez Brunete alude a que, en todo caso, Raxoi debe ser el primero que dé ejemplo. “El Gobierno es más exigente con los particulares que con ellos mismos a la hora de garantizar la conservación de las calles, los viarios, las aceras e incluso los edificios municipales, porque hay alguno que está en un estado lamentable”, concluye.