Los veteranos ‘lo petan’ en O Son

Después de tres intensos días de festival y un aislado concierto de Marc Anthony el domingo, el Monte do Gozo finalizó cuatro jornadas musicales de una calidad incuestionable. Por eso, superada la resaca festivalera, toca hacer balance de lo visto la semana pasada, tanto en el aspecto musical como en el social.

O Son do Camiño presentó en su segundo cartel de esta tercera edición una amplia gama de artistas muy variados en cuanto a estilos musicales, yendo desde la música electrónica más alternativa de The Chemical Brothers hasta el rhythm and blues de la soprano Anne-Marie. Pero sobre todo, destacaba la presencia de múltiples raperos y reggaetoneros, como C. Tangana, Kase O, Nicki Nicole, Anuel AA, Duki, Nathy Peluso o Jhay Cortez. Y es incuestionable que sus actuaciones supusieron un gran atractivo para el festival, atrayendo todos ellos a miles de personas y siendo, en muchas ocasiones, los conciertos que provocaban los primeros atascos en la entrada al recinto cada día.

Sin embargo, no pasaron desapercibidos los viejos rockeros con los que Santiago se dio cita estos días. Hablamos de Liam Gallagher y Dani Martín. El de Manchester actuó el viernes, en un horario un tanto tempranero y poco habitual para un cabeza de cartel de su calibre, y fue el principal culpable de que el Monte do Gozo se llenase por completo desde mediados de la tarde. Liam, además, conectó a la perfección con el público más joven pese a llevar décadas en los libros de historia de la música, como se pudo apreciar con su bonito gesto hacia una de sus fans veinteañeras, a la que regaló su pandereta. Esta, sin duda, se coló entre las grandes anécdotas que nos ha dado (y seguirá dando) O Son do Camiño.

En la última jornada del festival, el plan incluía de nuevo conciertos muy variados, con el hip-hop de Nicki Nicole, el pop internacional de Jason Derulo o la electrónica de Tiësto, que ofreció el gran final del festival junto a Carolina Durante. Pero para la mayoría el concierto del día (y del festival) fue el de Dani Martín. El líder de la desaparecida banda El canto del loco brindó a sus espectadores una performance única, que hizo llorar a muchos con la emoción que desprendía, y que será difícil de olvidar, tanto para los más jóvenes que solo le han visto actuar en solitario como para los más veteranos que le conocieron con su banda.

Durante la hora larga que duró su actuación, Dani Martín fue capaz de unir a varias generaciones en el Monte do Gozo, ofreciendo tanto canciones de su nueva etapa como los grandes clásicos del grupo, desde la legendaria Volverá a Cero, con los que culminó uno de los mayores espectáculos que O Son do Camiño ha vivido en sus tres ediciones.

El domingo, además, Marc Anthony hizo vibrar de nuevo el Escenario Xacobeo, y aunque su concierto no estaba vinculado al festival, no debe pasarse por alto, pues atrajo de nuevo a miles de personas, también de distintas generaciones.

EL DÍA A DÍA. No era complicado distinguir a aquellos que entraban o salían del Monte do Gozo estos días, pues la gran mayoría de asistentes lució sus looks más festivaleros. En ellos destacaban casi siempre las pegatinas de brillos, cada vez más de moda en estos eventos. También los maquillajes coloridos, por lo que se vio a muchas chicas con eyeliners extravagantes mientras algunos chicos se decantaban por pintar un par de rayas bajo un ojo. Tampoco faltaron, aunque no por vistosos, los chubasqueros de plástico plegables, con los que los más previsores se cubrieron de la lluvia.

CARAS CONOCIDAS. Cuando concentras a tantos artistas de nivel en cosa de días llamas la atención de miles de personas, y como es natural, entre ellas siempre hay algún famoso. A lo largo de estas jornadas el Monte do Gozo recibió unas cuantas caras conocidas, aunque de mundos muy distintos. Compartieron vídeos e imágenes de sus conciertos favoritos grandes influencers, entre los que destacan los gallegos Xurxo Carreño (@xurxocarreno), Natalia Maquieira (@pasoapasoblog), Tamara García (@grtamara) Zoe García (@conzdezoe), Laura de Santiago (@lauradesantiago) o Gonzalo (@peregrinoymochila), además de Lara y Hugo, concursantes de La Isla de las Tentaciones. También se dejó ver el televisivo Roberto Vilar, deportistas como Borja Iglesias o Noel López (delanteros de Betis y Deportivo respectivamente) o las actrices Sabela Arán, Paula Cereixo y Susana Sampedro.