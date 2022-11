Luces y sombras sobre la ley de discapacidad intelectual

Más de un centenar de personas autoxestoras de toda Galicia se dieron cita ayer en Lalín, con motivo de su vigésimo encuentro autonómico, para analizar los problemas y defender los derechos de los ciudadanos con discapacidad intelectual, adquirir más conocimientos sobre cuestiones que afectan a este colectivo y saber dar respuestas rápidas y eficaces a quienes requieren ayuda de todo tipo.

La inauguración contó con la participación del director xeral de Maiores e Discapacidade de la Xunta, Fernando González Abeijón; del presidente de Fademga Plena Inclusión Galicia, Eladio Fernández; del portavoz del grupo parlamentario del PSdeG-PSOE Luis Miguel Álvarez Martínez; de la teniente de alcalde y concejala de Política Social del Concello de Lalín, María Paz Asorey, y de la parlamentaria del Grupo Partido Socialista Marina Ortega Otero.

Este año, las temáticas tratadas destacaron por su diversidad. Entre ellas destaca la mesa de experiencias en la que se abordó la labor de los asistentes personales y los beneficios que aportan a las personas que tienen algún tipo de limitación intelectual.

Esta figura consiste en un profesional que apoya de forma individual a dichas personas en múltiples tareas de la vida cotidiana, como puede ser utilizar el transporte público o tomar de forma correcta la medicación que les corresponde. Se trata de una ayuda vital que contribuye a mejorar la autonomía de dichos ciudadanos.

Otra de las mesas que más interés generó fue el panel de expertos que analizó la reforma de la Lei da Capacidade Xurídica, con la intervención de Roberto Soto Sola, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santiago; Fuencisla Ladrón de Cegama, fiscala del área de Compostela, y la abogada, con despacho en la capital gallega, María José Fernández Matías, reconocida especialista en la materia abordada.

figura del ‘facilitador’ Estos profesionales del mundo jurídico explicaron con detalle todas las implicaciones de la reforma de dicha ley, que afecta tanto a las personas con discapacidad intelectual como a sus familias. En este sentido, recalcaron la importancia del artículo 7 bis, que establece el derecho de esos ciudadanos a estar acompañados en los procesos judiciales por un experto -conocido como “facilitador”- que les ayude a entender todo el procedimiento.

Se trata de una figura para la que FADEMGA Plena Inclusión Galicia viene reclamando mayores recursos por parte de las administraciones, pues existe una gran demanda y un número insuficiente de profesionales formados para dar respuesta a las necesidades existentes.

Los tres juristas también expusieron los puntos negativos que, en su opinión, contempla la citada reforma normativa, especialmente en lo que se refiere a la pérdida de derechos de las personas con discapacidad y de sus tutores. En este sentido, la desaparición de la figura del tutor derivó en la pérdida de pensiones no contributivas, desgravaciones en la declaración de la renta, ayudas a los tutores de familias numerosas y beneficios en la conciliación laboral.

Se trata de una compleja realidad que la Federación viene denunciando desde la puesta en marcha de la nueva ley, que suscitó un elevado número de preguntas y dudas entre los asistentes.

En esta ocasión, el encuentro autonómico de personas autoxestoras contó con la participación de ciento siete ciudadanos con discapacidad intelectual procedentes de trece entidades de toda Galicia, así como de la propia federación.

Tal y como explicó el presidente de Fademga Plena Inclusión Galicia durante la inauguración de la jornada, “foi aló polo ano 1996 cando as persoas con discapacidade intelectual reclamáchedes o voso sitio e a vosa necesidade de falar en primeira persoa, como representantes dos intereses do colectivo. Hoxe a ampla representación deste encontro da fe de todo o que evolucionaron os grupos, grazas a vosa implicación e esforzo”. Igualmente, Eladio Fernández quiso animar a las personas autoxestoras “a ser voz de todas as persoas con discapacidade intelectual, incluídas aquelas con maiores necesidades de apoio que hoxe non nos poden acompañar”.

Dicha institución cuenta con cuarenta y una entidades gallegas federadas y presta servicio a más de ocho mil personas.